Работы по модернизации коллектора идут уже год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работы по модернизация коллектора на улице Куйбышева в Кургане подходят к завершению, сообщает пресс-служба мэрии. Подрядчику осталось проложить около 50 метров трубопровода из 1450 метров. Изначально работы требовалось завершить к 15 ноября.

«На участке от улицы Бурова-Петрова в сторону улицы Савельева продолжается прокладка трубопровода. С раннего утра до позднего вечера здесь работает техника. Как сообщил [директор компании-подрядчика ООО СМК „Артель“] Вадим Рупаков, всего осталось проложить порядка 50 метров из 1450 запланированных», — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

На двух других участках (от Дрожзавода до улицы Бурова-Петрова и от улицы Савельева до улицы Пролетарской) монтаж трубы завершен. В мэрии отмечают, что ежедневно контролируют работу подрядчика, несколько раз в неделю на объекте проводятся планерки. Сегодня выездное совещание проводил директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев. «Сейчас перед подрядчиком стоит основная задача — завершить прокладку в сжатые сроки и ввести коллектор в эксплуатацию», — подчеркивают в мэрии.

Работы проводятся с конца 2020 года, все это время улица Куйбышева остается перекрытой для движения. Ранее URA.RU сообщало, что сроки работ по модернизации канализационного коллектора в Кургане истекли в середине ноября, но объект так и не был сдан. Городские власти еще в августе требовали от подрядчика ускорить темпы строительства.

Общая стоимость работ — 151,77 млн рублей. В администрации Кургана заявляли URA.RU, что заказчик работ, АО «Курганводоканал» (принадлежит городским властям) приступило к претензионной работе. По данным мэрии, модернизация должна завершиться в декабре.

На улице Куйбышева осталось проложить около 50 метров трубы, заявляют в мэрии Фото: kurgan-city.ru

Фото: kurgan-city.ru