Новый центр дзюдо рассчитан на 1200 юных спортсменов, но может принять и больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава попечительского совета областной федерации дзюдо, супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова открыли новый Центр детского дзюдо Дениса Ярцева «Электрометаллург» в Калининском районе, передает с места событий корреспондент URA.RU.

Возглавляет Центр призер чемпионатов мира, участник Олимпиады Денис Ярцев. Расходы на бесплатные тренировки 1200 детей и подростков несет Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), владельцем которого является бизнесмен Юрий Антипов.

Центр построен с ноля, здесь на площади более 2,5 тыс. кв. метров будут идти тренировки в трех просторных борцовских залах и в одном атлетическом, полном самых современных силовых тренажеров. Для каждого спортивного зала имеется своя раздевалка, чтобы максимально обезопасить юных спортсменов во время пандемии. Оборудован и специальный врачебный кабинет со всей необходимой медицинской техникой. Родители могут наблюдать в режиме онлайн за тренировками через систему камер и плазменных экранов, расположившись в специальной зоне отдыха, оборудованной мягкими диванами. Финансирование строительства Центра дзюдо, его функционирование, татами, маты и бесплатное кимоно для ребят взял на себя ЧЭМК.

«Мы помним, как многие спортшколы находились в полуподвалах, испытывали большие проблемы с оборудованием. Создание подобных спортцентров — это большой шаг, как для города, так и для области», — заметила Ирина Текслер.

Это уже третий Центр дзюдо, который появился в столице области по инициативе ЧЭМК. Первый находится в одноименном дворце спорта, второй — в Советском районе, на улице Кузнецова (поселок АМЗ). Теперь возле плавательного бассейна «Электрометаллург» формируется целый спортивный кластер, где можно заниматься дзюдо, водными видами спорта, большим теннисом, фитнесом и атлетизмом.

«За два года социально-ориентированное предприятие вложило большие деньги в инфраструктуру города, в занятия детей, в наше будущее. Подарком ЧЭМК для Челябинска на прошлые новогодние праздники стал замечательный каток в парке имени Терешковой, а вот теперь — новая школа дзюдо», — резюмировала Котова.

Родители юных спортсменов могут следить за их успехами на плазменных экранах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главу попечительского совета областной федерации дзюдо Ирину Текслер сопровождал спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов. В его полномочия входит осмотр новых школ и оценка готовности к приему соревнований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Помимо борцовских, в центре есть отлично оснащенный тренажерный зал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

(слева направо) Денис Ярцев (входит в число 16 сильнейших дзюдоистов мира) представил новый центр гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, главе попечительского совета областнйо федерации Ирине Текслер, мэру Наталье Котовой и спортивному директору федерации дзюдо РФ Кириллу Денисову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Летом окружающую территорию благоустроят, установив скамейки и тренажеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU