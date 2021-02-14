Челябинский губернатор вручил ЧЭМК самую престижную премию года

Награду из рук Алексея Текслера (в центре) получил гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский (первый справа) Фото: пресс-служба ЧЭМК

В Челябинске состоялось вручение ежегодной высшей общественной награды, премии «Признание». Награду из рук губернатора Алексея Текслера получил гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский. ЧЭМК стал лучшим в номинации «За активную благотворительную деятельность».

«ЧЭМК отличился не только в сфере благотворительной деятельности. Это один из крупнейших работодателей Челябинска, предприятие, с которым связан процесс индустриализации Южного Урала, — заявил Текслер. — Радует, что решается и экологический вопрос, и не заканчивается благотворительность. В этом году ЧЭМК начнет первый этап реконструкции части набережной реки Миасс в Челябинске».

Премия «Признание» считается самой престижной у челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2020 году за счет средств ЧЭМК построен каток с искусственным льдом в парке Терешковой, самый большой в Челябинске. Комбинат выделил значительные средства на спорт, оказав помощь ХК «Трактор» и детской школе дзюдо Дениса Ярцева. В феврале Ходоровский вошел в попечительский совет Челябинского театра оперы и балета. Что касается набережной возле бассейна «Электрометаллург», то уже начался архитектурный конкурс на лучший проект по реконструкции.

«Собственники и всё руководство ЧЭМК родились и выросли в Челябинске. Этим мы отличаемся от других металлургических холдингов, — заявил на вручении премии Ходоровский. — Мы здесь живём, работаем, нам и благоустраивать город».

Премия «Признание» была учреждена в 2006 году. Награды вручаются за особые заслуги и вклад в развитие Челябинска. Лауреаты получают диплом, нагрудный знак, выполненный из драгоценных материалов и статуэтку в виде шара из горного хрусталя, обвитого золотой спиралью, инкрустированной фианитами.