02 декабря 2021

Челябинский суд назначил срок для матери, убившей младенца

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Клипарт. Магнитогорск, суд, защитная маска, вынесение приговора, пандемия
Женщина не согласилась с решением суда (фото из архива) Фото:

Челябинский областной суд приговорил к 14 годам заключения женщину за убийство 7-месячной дочери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Челябинский областной суд назначил виновной наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В декабре 2020 года женщина пребывала в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир Магнитогорска. Она умышленно и с силой бросила 7-месячную дочь об дверной косяк», — заявили в пресс-службе ведомства.

Виновная в убийце дочери является жительницей Башкортостана. В декабре 2020 года она приехала в Магнитогорск, чтобы купить комнату на материнский капитал. Ночью женщина в состоянии алкогольного опьянения накинулась на ребенка из-за его голодного плача. Девочка погибла от удара о дверной косяк.

Во время оглашения приговора 23-летняя женщина рыдала, закрыв лицо руками. С приговором суда она не согласилась. Детоубийцу осудили на 14 лет по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии).

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Челябинский областной суд приговорил к 14 годам заключения женщину за убийство 7-месячной дочери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Челябинский областной суд назначил виновной наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В декабре 2020 года женщина пребывала в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир Магнитогорска. Она умышленно и с силой бросила 7-месячную дочь об дверной косяк», — заявили в пресс-службе ведомства. Виновная в убийце дочери является жительницей Башкортостана. В декабре 2020 года она приехала в Магнитогорск, чтобы купить комнату на материнский капитал. Ночью женщина в состоянии алкогольного опьянения накинулась на ребенка из-за его голодного плача. Девочка погибла от удара о дверной косяк. Во время оглашения приговора 23-летняя женщина рыдала, закрыв лицо руками. С приговором суда она не согласилась. Детоубийцу осудили на 14 лет по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии).
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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