Челябинский суд назначил срок для матери, убившей младенца

03 декабря 2021 в 15:40 Размер текста - 17 +

Женщина не согласилась с решением суда (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский областной суд приговорил к 14 годам заключения женщину за убийство 7-месячной дочери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Челябинский областной суд назначил виновной наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В декабре 2020 года женщина пребывала в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир Магнитогорска. Она умышленно и с силой бросила 7-месячную дочь об дверной косяк», — заявили в пресс-службе ведомства. Виновная в убийце дочери является жительницей Башкортостана. В декабре 2020 года она приехала в Магнитогорск, чтобы купить комнату на материнский капитал. Ночью женщина в состоянии алкогольного опьянения накинулась на ребенка из-за его голодного плача. Девочка погибла от удара о дверной косяк. Во время оглашения приговора 23-летняя женщина рыдала, закрыв лицо руками. С приговором суда она не согласилась. Детоубийцу осудили на 14 лет по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии). Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинский областной суд приговорил к 14 годам заключения женщину за убийство 7-месячной дочери. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Челябинский областной суд назначил виновной наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В декабре 2020 года женщина пребывала в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир Магнитогорска. Она умышленно и с силой бросила 7-месячную дочь об дверной косяк», — заявили в пресс-службе ведомства. Виновная в убийце дочери является жительницей Башкортостана. В декабре 2020 года она приехала в Магнитогорск, чтобы купить комнату на материнский капитал. Ночью женщина в состоянии алкогольного опьянения накинулась на ребенка из-за его голодного плача. Девочка погибла от удара о дверной косяк. Во время оглашения приговора 23-летняя женщина рыдала, закрыв лицо руками. С приговором суда она не согласилась. Детоубийцу осудили на 14 лет по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии).