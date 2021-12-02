02 декабря 2021

ЦИК предложил Текслеру нового главу челябинского облизбиркома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, голицын евгений
Евгений Голицын сделал еще один шаг к тому, чтобы возглавить избирательную комиссию Челябинской области Фото:

ЦИК РФ рекомендовал губернатору Алексею Текслеру назначить новым председателем избирательной комиссии Челябинской области Евгения Голицына. Соответствующее решение принято на прошедшем 3 декабря заседании Центризбиркома. Сейчас Голицын занимает пост вице-губернатора региона.

«Предлагается для дальнейшего рассмотрения кандидатура Голицына Евгений Викторовича. Он имеет высшее образование и большой опыт. Сейчас работает заместителем губернатора региона», — представила будущего главу облизбиркома курирующая регион в ЦИК Людмила Маркина.

Вопрос не возникло. Кандидатура была принята единогласно.

«Не буду оригинален. Большое спасибо за оказанное доверие, постараюсь его оправдать», — коротко заметил в ответ Голицын.

Вице-губернатор Голицын отвечает за муниципалитеты юга и запада Челябинской области. До 1 января 2016 года Голицын возглавлял аппарат правительства области в статусе вице-губернатора, считаясь опытным аппаратчиком и кадровиком. После ликвидации администрации губернатора вопросы внутренней политики и связи со СМИ передали в аппарат правительства, и Голицыну пришлось курировать и эти вопросы. В этой должности в октябре 2019 года его сменил Анатолий Векшин. Полномочия действующего состава облизбиркома истекают в начале декабря. Полный список будущего состава комиссии стал известен в конце ноября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ЦИК РФ рекомендовал губернатору Алексею Текслеру назначить новым председателем избирательной комиссии Челябинской области Евгения Голицына. Соответствующее решение принято на прошедшем 3 декабря заседании Центризбиркома. Сейчас Голицын занимает пост вице-губернатора региона. «Предлагается для дальнейшего рассмотрения кандидатура Голицына Евгений Викторовича. Он имеет высшее образование и большой опыт. Сейчас работает заместителем губернатора региона», — представила будущего главу облизбиркома курирующая регион в ЦИК Людмила Маркина. Вопрос не возникло. Кандидатура была принята единогласно. «Не буду оригинален. Большое спасибо за оказанное доверие, постараюсь его оправдать», — коротко заметил в ответ Голицын. Вице-губернатор Голицын отвечает за муниципалитеты юга и запада Челябинской области. До 1 января 2016 года Голицын возглавлял аппарат правительства области в статусе вице-губернатора, считаясь опытным аппаратчиком и кадровиком. После ликвидации администрации губернатора вопросы внутренней политики и связи со СМИ передали в аппарат правительства, и Голицыну пришлось курировать и эти вопросы. В этой должности в октябре 2019 года его сменил Анатолий Векшин. Полномочия действующего состава облизбиркома истекают в начале декабря. Полный список будущего состава комиссии стал известен в конце ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...