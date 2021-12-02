ЦИК предложил Текслеру нового главу челябинского облизбиркома

03 декабря 2021 в 17:25 Размер текста - 17 +

Евгений Голицын сделал еще один шаг к тому, чтобы возглавить избирательную комиссию Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ЦИК РФ рекомендовал губернатору Алексею Текслеру назначить новым председателем избирательной комиссии Челябинской области Евгения Голицына. Соответствующее решение принято на прошедшем 3 декабря заседании Центризбиркома. Сейчас Голицын занимает пост вице-губернатора региона. «Предлагается для дальнейшего рассмотрения кандидатура Голицына Евгений Викторовича. Он имеет высшее образование и большой опыт. Сейчас работает заместителем губернатора региона», — представила будущего главу облизбиркома курирующая регион в ЦИК Людмила Маркина. Вопрос не возникло. Кандидатура была принята единогласно. «Не буду оригинален. Большое спасибо за оказанное доверие, постараюсь его оправдать», — коротко заметил в ответ Голицын. Вице-губернатор Голицын отвечает за муниципалитеты юга и запада Челябинской области. До 1 января 2016 года Голицын возглавлял аппарат правительства области в статусе вице-губернатора, считаясь опытным аппаратчиком и кадровиком. После ликвидации администрации губернатора вопросы внутренней политики и связи со СМИ передали в аппарат правительства, и Голицыну пришлось курировать и эти вопросы. В этой должности в октябре 2019 года его сменил Анатолий Векшин. Полномочия действующего состава облизбиркома истекают в начале декабря. Полный список будущего состава комиссии стал известен в конце ноября. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ЦИК РФ рекомендовал губернатору Алексею Текслеру назначить новым председателем избирательной комиссии Челябинской области Евгения Голицына. Соответствующее решение принято на прошедшем 3 декабря заседании Центризбиркома. Сейчас Голицын занимает пост вице-губернатора региона. «Предлагается для дальнейшего рассмотрения кандидатура Голицына Евгений Викторовича. Он имеет высшее образование и большой опыт. Сейчас работает заместителем губернатора региона», — представила будущего главу облизбиркома курирующая регион в ЦИК Людмила Маркина. Вопрос не возникло. Кандидатура была принята единогласно. «Не буду оригинален. Большое спасибо за оказанное доверие, постараюсь его оправдать», — коротко заметил в ответ Голицын. Вице-губернатор Голицын отвечает за муниципалитеты юга и запада Челябинской области. До 1 января 2016 года Голицын возглавлял аппарат правительства области в статусе вице-губернатора, считаясь опытным аппаратчиком и кадровиком. После ликвидации администрации губернатора вопросы внутренней политики и связи со СМИ передали в аппарат правительства, и Голицыну пришлось курировать и эти вопросы. В этой должности в октябре 2019 года его сменил Анатолий Векшин. Полномочия действующего состава облизбиркома истекают в начале декабря. Полный список будущего состава комиссии стал известен в конце ноября.