Челябинский губернатор готовит новое предложение своему заместителю

Евгению Голицыну (слева) в ближайшее время будет сделано предложение о работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер сообщил, что сделает новое предложение о работе Евгению Голицыну, который сейчас формально отвевает за политический блок. Об этом он заявил журналистам 20 сентября после инаугурации.

Теклер подтвердил, что курировать внутреннюю политику Челябинской области будет Анатолий Векшин. «Это не секрет, само назначение состоится после всех необходимых процедур. Чуть позже будет сделано предложение Евгению Владимировичу (Голицыну, нынешнему куратору внутренней политики области — ред.)», — заявил Текслер.

До 1 января 2016 года Голицын руководил аппаратом правительства области в статусе вице-губернатора, считаясь опытным аппаратчиком и кадровиком. После ликвидации администрации губернатора вопросы внутренней политики и связи со СМИ передали в аппарат правительства, и Голицыну пришлось курировать и эти вопросы.

В интервью «URA.RU» Текслер сообщил, что структуру правительства (после инаугурации его первые руководители автоматически оказались отставниками) произойдут изменения. Одним из них станет появление должности вице-губернатора, отвечающего только за политические вопросы.