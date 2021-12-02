В Тюменской области готовы к началу вакцинации детей от COVID-19

03 декабря 2021 в 17:35 Размер текста - 17 +

Для вакцинации подростков был разработан препарат «Спутник — М» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Медицинские организации Тюменской области готовы к началу массовой вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. «По данным регионального департамента здравоохранения медорганизации готовы полностью. Информационная работа ведется с момента появления вакцинации: в стране действует Национальный календарь прививок. Ежегодно прививается подавляющее большинство детей от гриппа. В целом говорится о важности вакцинации. И для каждой выделенной группы населения постепенно вакцинация разрешается: сперва пожилые, затем беременные, сейчас подростки», — пояснили там агентству. В оперштабе добавили, что инфекционисты, вирусологи и эпидемиологи ждали появления вакцины для несовершеннолетних. В частности, потому что подростки постоянно находится в больших коллективах в разных образовательных учреждениях. «Несовершеннолетние не так привержены к соблюдению профилактических правил. При этом новые вариации штамма коронавируса сейчас приводят к тому, что дети уже болеют симптомно и нередко тяжело», — отметили в региональном оперативном штабе. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что вакцинация несовершеннолетних должна проводиться только с согласия их родителей. В ноябре в России зарегистрировали препарат «Спутник М», разработанный для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Медицинские организации Тюменской области готовы к началу массовой вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. «По данным регионального департамента здравоохранения медорганизации готовы полностью. Информационная работа ведется с момента появления вакцинации: в стране действует Национальный календарь прививок. Ежегодно прививается подавляющее большинство детей от гриппа. В целом говорится о важности вакцинации. И для каждой выделенной группы населения постепенно вакцинация разрешается: сперва пожилые, затем беременные, сейчас подростки», — пояснили там агентству. В оперштабе добавили, что инфекционисты, вирусологи и эпидемиологи ждали появления вакцины для несовершеннолетних. В частности, потому что подростки постоянно находится в больших коллективах в разных образовательных учреждениях. «Несовершеннолетние не так привержены к соблюдению профилактических правил. При этом новые вариации штамма коронавируса сейчас приводят к тому, что дети уже болеют симптомно и нередко тяжело», — отметили в региональном оперативном штабе. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что вакцинация несовершеннолетних должна проводиться только с согласия их родителей. В ноябре в России зарегистрировали препарат «Спутник М», разработанный для вакцинации подростков от 12 до 17 лет.