В Тюменской области готовы к началу вакцинации детей от COVID-19

Медицинские организации Тюменской области готовы к началу массовой вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе.
«По данным регионального департамента здравоохранения медорганизации готовы полностью. Информационная работа ведется с момента появления вакцинации: в стране действует Национальный календарь прививок. Ежегодно прививается подавляющее большинство детей от гриппа. В целом говорится о важности вакцинации. И для каждой выделенной группы населения постепенно вакцинация разрешается: сперва пожилые, затем беременные, сейчас подростки», — пояснили там агентству.
В оперштабе добавили, что инфекционисты, вирусологи и эпидемиологи ждали появления вакцины для несовершеннолетних. В частности, потому что подростки постоянно находится в больших коллективах в разных образовательных учреждениях. «Несовершеннолетние не так привержены к соблюдению профилактических правил. При этом новые вариации штамма коронавируса сейчас приводят к тому, что дети уже болеют симптомно и нередко тяжело», — отметили в региональном оперативном штабе.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что вакцинация несовершеннолетних должна проводиться только с согласия их родителей. В ноябре в России зарегистрировали препарат «Спутник М», разработанный для вакцинации подростков от 12 до 17 лет.
Медицинские организации Тюменской области готовы к началу массовой вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. «По данным регионального департамента здравоохранения медорганизации готовы полностью. Информационная работа ведется с момента появления вакцинации: в стране действует Национальный календарь прививок. Ежегодно прививается подавляющее большинство детей от гриппа. В целом говорится о важности вакцинации. И для каждой выделенной группы населения постепенно вакцинация разрешается: сперва пожилые, затем беременные, сейчас подростки», — пояснили там агентству. В оперштабе добавили, что инфекционисты, вирусологи и эпидемиологи ждали появления вакцины для несовершеннолетних. В частности, потому что подростки постоянно находится в больших коллективах в разных образовательных учреждениях. «Несовершеннолетние не так привержены к соблюдению профилактических правил. При этом новые вариации штамма коронавируса сейчас приводят к тому, что дети уже болеют симптомно и нередко тяжело», — отметили в региональном оперативном штабе. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что вакцинация несовершеннолетних должна проводиться только с согласия их родителей. В ноябре в России зарегистрировали препарат «Спутник М», разработанный для вакцинации подростков от 12 до 17 лет.