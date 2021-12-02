«Газпром» вложил более одного триллиона рублей в развитие ЯНАО

03 декабря 2021 в 17:59 Размер текста - 17 +

Алексей Миллер заявил, что «Газпром» продолжит наращивать ресурсную базу в ЯНАО Фото: Антон Белицкий © URA.RU Компания ПАО «Газпром» инвестировала более одного триллиона рублей в ЯНАО с 2016 по 2021 год. Компания участвует в реализации социально значимых проектов региона и создала мощный центр газодобычи. «Месторождения Надым-Пур-Тазовского региона обеспечивают существенный объем добычи газа Группы „Газпром“. На полуострове Ямал создан новый мощный центр газодобычи. В 2016—2021 годах объем капитальных вложений предприятий Группы — без учета „Газпром нефти“ — на территории округа превысит 1 триллион рублей», — приводит слова председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера РИА «Новости». Данное заявление было сделано во время рабочей встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Одной из тем разговора стала защита природы и экологии, где главы обсудили программу изучения лежбища моржей. «Важным направлением нашего взаимодействия являются вопросы экологии и сохранения арктической природы. Один из последних проектов является программа изучения уникального лежбища моржей в непосредственной близости от реализации нового проекта на Харасавэе. Их соседство с промыслом подтверждает самые высокие стандарты работы компании с точки зрения защиты природы», — приводит слова губернатора ЯНАО РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главной «Газпром» Алексеем Миллером. Одной из тем их беседы стала газификация ЯНАО, а также реализация социальных проектов в регионе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Компания ПАО «Газпром» инвестировала более одного триллиона рублей в ЯНАО с 2016 по 2021 год. Компания участвует в реализации социально значимых проектов региона и создала мощный центр газодобычи. «Месторождения Надым-Пур-Тазовского региона обеспечивают существенный объем добычи газа Группы „Газпром“. На полуострове Ямал создан новый мощный центр газодобычи. В 2016—2021 годах объем капитальных вложений предприятий Группы — без учета „Газпром нефти“ — на территории округа превысит 1 триллион рублей», — приводит слова председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера РИА «Новости». Данное заявление было сделано во время рабочей встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Одной из тем разговора стала защита природы и экологии, где главы обсудили программу изучения лежбища моржей. «Важным направлением нашего взаимодействия являются вопросы экологии и сохранения арктической природы. Один из последних проектов является программа изучения уникального лежбища моржей в непосредственной близости от реализации нового проекта на Харасавэе. Их соседство с промыслом подтверждает самые высокие стандарты работы компании с точки зрения защиты природы», — приводит слова губернатора ЯНАО РИА «Новости». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главной «Газпром» Алексеем Миллером. Одной из тем их беседы стала газификация ЯНАО, а также реализация социальных проектов в регионе.