Путин потребовал ввести новые льготы для россиян

Президент России Владимир Путин поручил принять закон для создания финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физлиц. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Внести изменения в законодательство РФ, <…>, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц. В том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов», — сообщается на Кремля.
Глава страны поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной разобраться с этим вопросом. Поручение должно быть выполнено до 15 июля 2022 года.
Ранее Мишустин заявил, что российским регионам выделят еще 6 млрд рублей на поддержку семей. Речь идет о маленьких детях, которые растут в семьям, где есть материальные трудности.
Президент России Владимир Путин поручил принять закон для создания финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физлиц. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. «Внести изменения в законодательство РФ, <…>, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц. В том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов», — сообщается на Кремля. Глава страны поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной разобраться с этим вопросом. Поручение должно быть выполнено до 15 июля 2022 года. Ранее Мишустин заявил, что российским регионам выделят еще 6 млрд рублей на поддержку семей. Речь идет о маленьких детях, которые растут в семьям, где есть материальные трудности.