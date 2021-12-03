Путин потребовал ввести новые льготы для россиян

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин поручил принять закон о мерах формирования долгосрочных сбережений Фото:

Президент России Владимир Путин поручил принять закон для создания финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физлиц. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Внести изменения в законодательство РФ, <…>, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц. В том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов», — сообщается на Кремля.

Глава страны поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной разобраться с этим вопросом. Поручение должно быть выполнено до 15 июля 2022 года.

Ранее Мишустин заявил, что российским регионам выделят еще 6 млрд рублей на поддержку семей. Речь идет о маленьких детях, которые растут в семьям, где есть материальные трудности.

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Президент России Владимир Путин поручил принять закон для создания финансовых инструментов, направленных на формирование долгосрочных сбережений физлиц. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. «Внести изменения в законодательство РФ, <…>, включая проработку вопросов предоставления налоговых льгот в виде вычета по налогу на доходы физических лиц. В том числе при осуществлении вложений в ценные бумаги российских эмитентов», — сообщается на Кремля. Глава страны поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной разобраться с этим вопросом. Поручение должно быть выполнено до 15 июля 2022 года. Ранее Мишустин заявил, что российским регионам выделят еще 6 млрд рублей на поддержку семей. Речь идет о маленьких детях, которые растут в семьям, где есть материальные трудности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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