Правительство РФ направило миллиарды на выплаты семьям с детьми

02 декабря 2021 в 15:32 Размер текста - 17 +

В правительстве решили увеличить расходы на выплаты семьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российским регионам выделят еще 6 млрд рублей на поддержку семей с детьми, которые столкнулись с материальными трудностями. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Сегодня направим регионам еще более 6 млрд рублей дополнительно еще к 305 млрд рублей, которые уже были выделены на эти цели в текущем году. Речь идет о маленьких детях, которые растут в семьям, где есть материальные трудности», — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что федеральный бюджет на следующий год сформирован с профицитом. Поэтому будет возможность направить дополнительные деньги на поддержку россиян, особенно семьям с детьми, уточнил он. В октябре в правительстве решили выделить дополнительно 28,3 млрд рублей на выплаты семьям, сообщает RT. Эти деньги потратят на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, пишет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским регионам выделят еще 6 млрд рублей на поддержку семей с детьми, которые столкнулись с материальными трудностями. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Сегодня направим регионам еще более 6 млрд рублей дополнительно еще к 305 млрд рублей, которые уже были выделены на эти цели в текущем году. Речь идет о маленьких детях, которые растут в семьям, где есть материальные трудности», — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что федеральный бюджет на следующий год сформирован с профицитом. Поэтому будет возможность направить дополнительные деньги на поддержку россиян, особенно семьям с детьми, уточнил он. В октябре в правительстве решили выделить дополнительно 28,3 млрд рублей на выплаты семьям, сообщает RT. Эти деньги потратят на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, пишет «Национальная служба новостей».