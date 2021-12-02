Правительство РФ направило миллиарды на выплаты семьям с детьми

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Город. Курган, ребенок, семья, зима, родители
В правительстве решили увеличить расходы на выплаты семьям Фото:

Российским регионам выделят еще 6 млрд рублей на поддержку семей с детьми, которые столкнулись с материальными трудностями. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня направим регионам еще более 6 млрд рублей дополнительно еще к 305 млрд рублей, которые уже были выделены на эти цели в текущем году. Речь идет о маленьких детях, которые растут в семьям, где есть материальные трудности», — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, которое транслировалось на телеканале «Россия-24».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что федеральный бюджет на следующий год сформирован с профицитом. Поэтому будет возможность направить дополнительные деньги на поддержку россиян, особенно семьям с детьми, уточнил он. В октябре в правительстве решили выделить дополнительно 28,3 млрд рублей на выплаты семьям, сообщает RT. Эти деньги потратят на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, пишет «Национальная служба новостей».

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Российским регионам выделят еще 6 млрд рублей на поддержку семей с детьми, которые столкнулись с материальными трудностями. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Сегодня направим регионам еще более 6 млрд рублей дополнительно еще к 305 млрд рублей, которые уже были выделены на эти цели в текущем году. Речь идет о маленьких детях, которые растут в семьям, где есть материальные трудности», — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства РФ, которое транслировалось на телеканале «Россия-24». Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что федеральный бюджет на следующий год сформирован с профицитом. Поэтому будет возможность направить дополнительные деньги на поддержку россиян, особенно семьям с детьми, уточнил он. В октябре в правительстве решили выделить дополнительно 28,3 млрд рублей на выплаты семьям, сообщает RT. Эти деньги потратят на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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