Свердловских медиков подготовили к появлению «Омикрона» в регионе

Медики Свердловской области готовы выявлять и лечить штамм «Омикрон», хотя этого варианта коронавируса в регионе выявлено еще не было. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.
«Медики проинструктированы об отличиях симптомов [штаммов] „Омикрон“ и „Дельта“. Вся информация у врачей имеется», — рассказал Креков во время брифинга. Он подчеркнул, что российские врачи еще не выявили ни одного случая заражения новым вариантом коронавируса. При этом у врачей есть знания для выявления омикрон-штамма.
Ранее врачи сообщили, что одним из главных симптомов «Омикрона» является сильная усталость. Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов допустил скорое появление нового штамма в России.
Медики Свердловской области готовы выявлять и лечить штамм «Омикрон», хотя этого варианта коронавируса в регионе выявлено еще не было. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга. «Медики проинструктированы об отличиях симптомов [штаммов] „Омикрон“ и „Дельта“. Вся информация у врачей имеется», — рассказал Креков во время брифинга. Он подчеркнул, что российские врачи еще не выявили ни одного случая заражения новым вариантом коронавируса. При этом у врачей есть знания для выявления омикрон-штамма. Ранее врачи сообщили, что одним из главных симптомов «Омикрона» является сильная усталость. Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов допустил скорое появление нового штамма в России.