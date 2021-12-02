02 декабря 2021

Свердловских медиков подготовили к появлению «Омикрона» в регионе

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Пресс-конференция с актерами спектакля «Лягушка была права» в рамках театрального фестиваля имени Чехова. Екатеринбург, портрет, креков павел
Павел Креков сообщил, что в России не выявлено ни одного заражения омикрон-штаммом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Медики Свердловской области готовы выявлять и лечить штамм «Омикрон», хотя этого варианта коронавируса в регионе выявлено еще не было. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга.

«Медики проинструктированы об отличиях симптомов [штаммов] „Омикрон“ и „Дельта“. Вся информация у врачей имеется», — рассказал Креков во время брифинга. Он подчеркнул, что российские врачи еще не выявили ни одного случая заражения новым вариантом коронавируса. При этом у врачей есть знания для выявления омикрон-штамма.

Ранее врачи сообщили, что одним из главных симптомов «Омикрона» является сильная усталость. Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов допустил скорое появление нового штамма в России.

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Медики Свердловской области готовы выявлять и лечить штамм «Омикрон», хотя этого варианта коронавируса в регионе выявлено еще не было. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга. «Медики проинструктированы об отличиях симптомов [штаммов] „Омикрон“ и „Дельта“. Вся информация у врачей имеется», — рассказал Креков во время брифинга. Он подчеркнул, что российские врачи еще не выявили ни одного случая заражения новым вариантом коронавируса. При этом у врачей есть знания для выявления омикрон-штамма. Ранее врачи сообщили, что одним из главных симптомов «Омикрона» является сильная усталость. Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов допустил скорое появление нового штамма в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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