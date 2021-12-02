Свердловских медиков подготовили к появлению «Омикрона» в регионе

03 декабря 2021 в 18:10 Размер текста - 17 +

Павел Креков сообщил, что в России не выявлено ни одного заражения омикрон-штаммом Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Медики Свердловской области готовы выявлять и лечить штамм «Омикрон», хотя этого варианта коронавируса в регионе выявлено еще не было. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга. «Медики проинструктированы об отличиях симптомов [штаммов] „Омикрон“ и „Дельта“. Вся информация у врачей имеется», — рассказал Креков во время брифинга. Он подчеркнул, что российские врачи еще не выявили ни одного случая заражения новым вариантом коронавируса. При этом у врачей есть знания для выявления омикрон-штамма. Ранее врачи сообщили, что одним из главных симптомов «Омикрона» является сильная усталость. Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов допустил скорое появление нового штамма в России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Медики Свердловской области готовы выявлять и лечить штамм «Омикрон», хотя этого варианта коронавируса в регионе выявлено еще не было. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время онлайн-брифинга. «Медики проинструктированы об отличиях симптомов [штаммов] „Омикрон“ и „Дельта“. Вся информация у врачей имеется», — рассказал Креков во время брифинга. Он подчеркнул, что российские врачи еще не выявили ни одного случая заражения новым вариантом коронавируса. При этом у врачей есть знания для выявления омикрон-штамма. Ранее врачи сообщили, что одним из главных симптомов «Омикрона» является сильная усталость. Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов допустил скорое появление нового штамма в России.