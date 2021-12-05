Риелтор: у Екатеринбурга нет шансов на падение цен на жилье

Объективных причин спада цен на рынке недвижимости Екатеринбурга в 2022 году не будет. Об этом сообщил URA.RU директор риэлторской компании «Богданов и партнеры», вице-президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов.
«Объективных причин спада цен в 2022 году нет. Мы ожидаем в 2022 году стабилизацию стоимости практически во всех сегментах», — сказал Богданов.
Одной из причин роста цен на жилье он называет подорожание стройматериалов и льготную ипотеку с невысокой ставкой. Из-за этого дорожают квартиры в новостройках, а после — квартиры на вторичном рынке.
Ранее URA.RU писало, что квартир на вторичном рынке жилья Свердловской области становится меньше, а по итогу ноября Екатеринбург стал лидером по росту цен на вторичное жилье. Расположился он на втором месте с показателем +4,4% за год. При этом полпред УрФО Владимир Якушев считает, что рост цен на квартиры в Екатеринбурге остановился.
Объективных причин спада цен на рынке недвижимости Екатеринбурга в 2022 году не будет. Об этом сообщил URA.RU директор риэлторской компании «Богданов и партнеры», вице-президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов. «Объективных причин спада цен в 2022 году нет. Мы ожидаем в 2022 году стабилизацию стоимости практически во всех сегментах», — сказал Богданов. Одной из причин роста цен на жилье он называет подорожание стройматериалов и льготную ипотеку с невысокой ставкой. Из-за этого дорожают квартиры в новостройках, а после — квартиры на вторичном рынке. Ранее URA.RU писало, что квартир на вторичном рынке жилья Свердловской области становится меньше, а по итогу ноября Екатеринбург стал лидером по росту цен на вторичное жилье. Расположился он на втором месте с показателем +4,4% за год. При этом полпред УрФО Владимир Якушев считает, что рост цен на квартиры в Екатеринбурге остановился.