05 декабря 2021
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Риелтор: у Екатеринбурга нет шансов на падение цен на жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Солнечный. Екатеринбург, жилой дом, недвижимость, новостройка, микрорайон солнечный, жилой квартал
По итогу ноября Екатеринбург стал лидером по росту цен на вторичное жилье Фото:

Объективных причин спада цен на рынке недвижимости Екатеринбурга в 2022 году не будет. Об этом сообщил URA.RU директор риэлторской компании «Богданов и партнеры», вице-президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов.

«Объективных причин спада цен в 2022 году нет. Мы ожидаем в 2022 году стабилизацию стоимости практически во всех сегментах», — сказал Богданов.

Одной из причин роста цен на жилье он называет подорожание стройматериалов и льготную ипотеку с невысокой ставкой. Из-за этого дорожают квартиры в новостройках, а после — квартиры на вторичном рынке.

Ранее URA.RU писало, что квартир на вторичном рынке жилья Свердловской области становится меньше, а по итогу ноября Екатеринбург стал лидером по росту цен на вторичное жилье. Расположился он на втором месте с показателем +4,4% за год. При этом полпред УрФО Владимир Якушев считает, что рост цен на квартиры в Екатеринбурге остановился.

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Объективных причин спада цен на рынке недвижимости Екатеринбурга в 2022 году не будет. Об этом сообщил URA.RU директор риэлторской компании «Богданов и партнеры», вице-президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов. «Объективных причин спада цен в 2022 году нет. Мы ожидаем в 2022 году стабилизацию стоимости практически во всех сегментах», — сказал Богданов. Одной из причин роста цен на жилье он называет подорожание стройматериалов и льготную ипотеку с невысокой ставкой. Из-за этого дорожают квартиры в новостройках, а после — квартиры на вторичном рынке. Ранее URA.RU писало, что квартир на вторичном рынке жилья Свердловской области становится меньше, а по итогу ноября Екатеринбург стал лидером по росту цен на вторичное жилье. Расположился он на втором месте с показателем +4,4% за год. При этом полпред УрФО Владимир Якушев считает, что рост цен на квартиры в Екатеринбурге остановился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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