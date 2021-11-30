Полпред Якушев сделал прогноз по ценам на жилье в УрФО

Цены сократятся за счет акционных предложений застройщиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев отметил, что рост цен на жилье остановился, а многие девелоперы начали запускать специальные предложения. При этом он не исключает, что некоторые застройщики могут экстренно начать продавать объекты, в результате чего цены на жилье будут падать.

«Могут быть ситуации, когда кому-то из застройщиков потребуется быстро продать квартиры, чтобы вернуть деньги. По этим проектам возможны скидки», — полагает Якушев в интервью «Российской Газете».

Он отмечает, что крупные застройщики, скорее всего, не будут снижать стоимость жилья. «Мы видим, что рост стоимости практически остановился. Это связано с тем, что лишней ликвидности у людей нет», — добавляет полпред. Якушев считает, что «ценники на жилье просто замерзнут на каком-то значении, а дальше заработают инструменты стимулирующего характера».

Ранее URA.RU писало, что цены за квадратный метр в квартирах вторичного жилья выросли на 3,3% за ноябрь. Сумма, в которую обойдется один «квадрат» в центре, в среднем составляет 122 338 рублей, по данным УПН на 30 ноября.