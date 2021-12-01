Аналитики назвали города с завышенными ценами на вторичное жилье

Екатеринбург и Краснодар стали лидерами в списке городов с высокими ценами на вторичное жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам ноября 2021 года Екатеринбург и Краснодар стали лидерами по росту цен на вторичное жилье. Об этом рассказали эксперты консалтинговой группы SRG.

«За месяц цена „квадрата“ в Краснодаре увеличилась на 14,2% (+68,3% за год) и составила 94,3 тысячи рублей. На втором месте находится Екатеринбург с ростом 4,4% за месяц (+24,4% за год) — 92,3 тысячи рублей», — отметили в компании, сообщает РИА «Недвижимость». Всего в рейтинге участвовали 20 крупных городов России.

По словам эксперта, Москва занимает третье место по росту средней стоимости предложения квадратного метра вторичного жилья. В столице России квадратный метр на вторичном рынке стал дороже на 4,2% (+19,7% за год) — до 287,3 тысячи рублей. При этом Пермь и Челябинск оказались в конце этого рейтинга: цены на вторичное жилье выросли на 1,6% (до 65,3 тысячи рублей) и 1,6% (43,2 тысячи рублей), соответственно.

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