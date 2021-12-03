Рашкина вызвали в СК по делу об убитом лосе

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, кпрф, рашкин валерий, митинг, протест
Валерий Рашкин фигурирует в деле как подозреваемый Фото:
новость из сюжета
Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин вызван в Следственный комитет России на допрос как подозреваемый. Об этом сообщил его сопартиец Сергей Обухов.

Стало известно, что Валерия Рашкина вызывают для допроса в качестве подозреваемого в Следственный Комитет РФ», — сказал Обухов. Об этом передает РИА «Новости».

Уголовное дело против Рашкина 2 декабря возбудил глава СК Александр Бастрыкин. В конце октября он убил лося в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения. После этого инцидента Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Рашкин, ставший фигурантом уголовного дела, согласился сотрудничать со следствием.

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин вызван в Следственный комитет России на допрос как подозреваемый. Об этом сообщил его сопартиец Сергей Обухов. Стало известно, что Валерия Рашкина вызывают для допроса в качестве подозреваемого в Следственный Комитет РФ», — сказал Обухов. Об этом передает РИА «Новости». Уголовное дело против Рашкина 2 декабря возбудил глава СК Александр Бастрыкин. В конце октября он убил лося в Саратовской области, не имея соответствующего разрешения. После этого инцидента Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Рашкин, ставший фигурантом уголовного дела, согласился сотрудничать со следствием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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