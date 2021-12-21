Павел Задровский (справа) приговорен к реальному Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми оглашен приговор в отношении директора Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) Павла Задровского. Судья Мотовилихинского районного суда Ольга Шатова назначила ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 года в колонии общего режима. Также Задровский должен уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и лишился права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций.

Задровский признан судом виновным в мошенничестве (части 3, 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п.в ч.3 ст. 286 УК РФ). «Подсудимый в период с 2018-го по 2020 год организовал незаконные поборы с подчиненных ему четырех преподавателей. Общая сумма составила 1,4 млн рублей», — сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

Также Задровский фиктивно трудоустроил в вуз трех граждан, которые фактически не выполняли возложенные на них трудовые обязанности. Однако им начислялась заработная плата, ее Задровский присваивал себе. Всего таким образом он присвоил 3,7 млн рублей. Прокурор ходатайствовал в суде приговорить Задровского к 8,5 года лишения свободы. Суд снизил наказание на два года, но удовлетворил иск Пермского транспортного прокурора на сумму более 3,7 млн рублей, а также иски потерпевших на общую сумму 1,4 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.