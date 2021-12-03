Путин обсудил с Эрдоганом турецкие беспилотники на Украине

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию на УкраниеФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили необходимость отказа Украины от любых попыток силового воздействия на Донбасс.
«Украинские силовики применяют беспилотники „Байрактар“, продолжая линию на срыв Минских соглашений. Необходимо, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс», — указано на сайте Кремля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал страны НАТО прекратить накачивать Украину оружием. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Украина впервые применила американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в боевых действиях в Донбассе, пишет RT.
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили необходимость отказа Украины от любых попыток силового воздействия на Донбасс. «Украинские силовики применяют беспилотники „Байрактар“, продолжая линию на срыв Минских соглашений. Необходимо, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс», — указано на сайте Кремля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал страны НАТО прекратить накачивать Украину оружием. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Украина впервые применила американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в боевых действиях в Донбассе, пишет RT.