В Госдуме назвали профессии, которые можно получить в декрете

04 декабря 2021 в 01:02 Размер текста - 17 +

Чтобы получить работу, не нужно ехать к работодателю Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Мамы, которые находятся в декрете, могут удаленно получить специальности копирайтера, таргетолога, веб-дизайнера и менеджера по работе с маркетплейсами. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Если вы зайдете на сайт Центра занятости РФ, выберете свой регион, вы увидите, что вы можете получить просто удивительные специальности: профессия таргетолог, веб-дизайнер, графический дизайнер, копирайтер. Менеджер по работе с маркетплейсами — она абсолютно новая. Это все те профессии, которые может освоить молодая мама. Она может находиться в декрете дома со своим ребенком и дистанционно работать. Эти все профессии очень актуальны стали в условиях пандемии. Особенно развитие маркетплейсов, огромных интернет-магазинов, и очень здорово, что наши службы занятости очень быстро осваиваются и готовят специалистов для этих больших платформ», — сказала Екатерина Стенякина. Она напомнила, что на территории нашей страны реализуется проект, который посвящен занятости населения. «В этом нацпроекте предусмотрен ряд направлений по обучению наших граждан центрами занятости. Там есть несколько направлений, например, молодые мамы, которые находятся в декрете, мамы с детьми до 18 лет, инвалиды. Это образование можно получить, как дистанционно, так и в центре занятости», — объяснила депутат. Новые возможности законодательства позволят устроиться, не посещая офис. «Теперь для того, чтобы устроиться на работу, не нужно приезжать к своему работодателю. У нас будет электронный документооборот. Соответственно, вы дистанционно можете оформить свою трудовую книжку. На сегодняшний день экономика, государство, предприятия и законодательство развиваются так, чтобы наши граждане могли работать дистанционно, не выходя из дома», — сообщила член комитета Госдумы. Стенякина подчеркнула, что удаленную работу можно получить в любом регионе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мамы, которые находятся в декрете, могут удаленно получить специальности копирайтера, таргетолога, веб-дизайнера и менеджера по работе с маркетплейсами. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Если вы зайдете на сайт Центра занятости РФ, выберете свой регион, вы увидите, что вы можете получить просто удивительные специальности: профессия таргетолог, веб-дизайнер, графический дизайнер, копирайтер. Менеджер по работе с маркетплейсами — она абсолютно новая. Это все те профессии, которые может освоить молодая мама. Она может находиться в декрете дома со своим ребенком и дистанционно работать. Эти все профессии очень актуальны стали в условиях пандемии. Особенно развитие маркетплейсов, огромных интернет-магазинов, и очень здорово, что наши службы занятости очень быстро осваиваются и готовят специалистов для этих больших платформ», — сказала Екатерина Стенякина. Она напомнила, что на территории нашей страны реализуется проект, который посвящен занятости населения. «В этом нацпроекте предусмотрен ряд направлений по обучению наших граждан центрами занятости. Там есть несколько направлений, например, молодые мамы, которые находятся в декрете, мамы с детьми до 18 лет, инвалиды. Это образование можно получить, как дистанционно, так и в центре занятости», — объяснила депутат. Новые возможности законодательства позволят устроиться, не посещая офис. «Теперь для того, чтобы устроиться на работу, не нужно приезжать к своему работодателю. У нас будет электронный документооборот. Соответственно, вы дистанционно можете оформить свою трудовую книжку. На сегодняшний день экономика, государство, предприятия и законодательство развиваются так, чтобы наши граждане могли работать дистанционно, не выходя из дома», — сообщила член комитета Госдумы. Стенякина подчеркнула, что удаленную работу можно получить в любом регионе.