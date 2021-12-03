В России расширили список иноагентов 03 декабря 2021 в 23:03 Размер текста - 17 + Минюст признал ионогеном четырех журналистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минюст пополнил список граждан, выполняющих в РФ функции иностранного агента. 3 декабря в реестр включили четверых журналистов. «Это четыре журналиста издания Idel.Реалии (признан в РФ СМИ-иноагентом) — Алина Григорьева, Андрей Григорьев, Регина Гималова и Регина Хисамова. В список НКО-иноагентов добавили правозащитную группу «Гражданин. Армия. Право», — сообщается на сайте Минюста. Ранее Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Также в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Минюст пополнил список граждан, выполняющих в РФ функции иностранного агента. 3 декабря в реестр включили четверых журналистов. «Это четыре журналиста издания Idel.Реалии (признан в РФ СМИ-иноагентом) — Алина Григорьева, Андрей Григорьев, Регина Гималова и Регина Хисамова. В список НКО-иноагентов добавили правозащитную группу «Гражданин. Армия. Право», — сообщается на сайте Минюста. Ранее Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Также в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям