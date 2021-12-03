В России расширили список иноагентов

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Минюст признал ионогеном четырех журналистов Фото:

Минюст пополнил список граждан, выполняющих в РФ функции иностранного агента. 3 декабря в реестр включили четверых журналистов.

«Это четыре журналиста издания Idel.Реалии (признан в РФ СМИ-иноагентом) — Алина Григорьева, Андрей Григорьев, Регина Гималова и Регина Хисамова. В список НКО-иноагентов добавили правозащитную группу «Гражданин. Армия. Право», — сообщается на сайте Минюста.

Ранее Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Также в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть».

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Минюст пополнил список граждан, выполняющих в РФ функции иностранного агента. 3 декабря в реестр включили четверых журналистов. «Это четыре журналиста издания Idel.Реалии (признан в РФ СМИ-иноагентом) — Алина Григорьева, Андрей Григорьев, Регина Гималова и Регина Хисамова. В список НКО-иноагентов добавили правозащитную группу «Гражданин. Армия. Право», — сообщается на сайте Минюста. Ранее Минюст признал иностранными агентами адвоката Ивана Павлова, юристов из «Команды 29» Максима Заговора, Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Также в список иностранных агентов было внесено межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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