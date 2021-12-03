В Европе уверены, что «Северный поток — 2» не заработает зимой

В Европе выразили уверенность в том, что газопровод «Северный поток — 2» не будет работать предстоящей зимой из-за проблем с сертификацией. Об этом в интервью словацкой газете DenníkN заявил эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман.
«Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод «Северный поток — 2», — сообщил Гирман. Эксперт отметил, что в хранилищах Европы запасов газа недостаточно, а предстоящая зима может быть «очень морозной».
В Европе выразили уверенность в том, что газопровод «Северный поток — 2» не будет работать предстоящей зимой из-за проблем с сертификацией. Об этом в интервью словацкой газете DenníkN заявил эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман. «Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод «Северный поток — 2», — сообщил Гирман. Эксперт отметил, что в хранилищах Европы запасов газа недостаточно, а предстоящая зима может быть «очень морозной». Ранее Польша обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против «Газпрома». Об этом заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва, по ее словам, «Газпром» виноват в высоких ценах на газ в Европе.