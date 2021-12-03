В Европе уверены, что «Северный поток — 2» не заработает зимой

04 декабря 2021 в 06:58 Размер текста - 17 +

В Европе ожидают холодную зиму, а запасов газа недостаточно, заявил Гирман Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Европе выразили уверенность в том, что газопровод «Северный поток — 2» не будет работать предстоящей зимой из-за проблем с сертификацией. Об этом в интервью словацкой газете DenníkN заявил эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман. «Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод «Северный поток — 2», — сообщил Гирман. Эксперт отметил, что в хранилищах Европы запасов газа недостаточно, а предстоящая зима может быть «очень морозной». Ранее Польша обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против «Газпрома». Об этом заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва, по ее словам, «Газпром» виноват в высоких ценах на газ в Европе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Европе выразили уверенность в том, что газопровод «Северный поток — 2» не будет работать предстоящей зимой из-за проблем с сертификацией. Об этом в интервью словацкой газете DenníkN заявил эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман. «Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод «Северный поток — 2», — сообщил Гирман. Эксперт отметил, что в хранилищах Европы запасов газа недостаточно, а предстоящая зима может быть «очень морозной». Ранее Польша обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против «Газпрома». Об этом заявила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва, по ее словам, «Газпром» виноват в высоких ценах на газ в Европе.