03 декабря 2021
02 декабря 2021

Стрелявшего в семью с инвалидом в Екатеринбурге отпустили из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Мужчина совершил несколько выстрелов из ружья по двери соседей Фото:

Железнодорожный суд Екатеринбурга принял решение сменить меру пресечения жителю города, пытавшемуся расстрелять из охотничьего ружья семью с сыном-инвалидом. Время до суда мужчина вместо СИЗО проведет дома.

«Несмотря на то, что СК Железнодорожного района ему было предъявлено обвинение, наказание за которое — до 10 лет лишения свободы, он [обвиняемый] был отпущен судом из СИЗО домой», — рассказали URA.RU потерпевшие родители инвалида.

Екатеринбуржец обвиняется в том, что 3 сентября 2021 года он устроил стрельбу из охотничьего ружья в подъезде собственного дома на проспекте Седова. По версии следствия, поводом для стрельбы стал его конфликт с соседями — семейной парой с сыном-инвалидом. В результате стрельбы никто не пострадал. В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В дальнейшем дело под личный контроль взял руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

«У него [обвиняемого] был прямой умысел на убийство, так как он после словесного конфликта на лестничной площадке, где ему помешал наш сын инвалид с детства, последовал к себе в квартиру, взял ружье, зарядил патронами, вышел из своей своего жилья, целенаправленно проследовал к квартире, в которой проживала семья с сыном-инвалидом. При первой подходящей возможности произвел выстрел. Он целенаправленно шел нас убивать», — добавили собеседники агентства.

Потерпевшие также добавили, что после выхода стрелявшего из СИЗО, они собираются переезжать и подыскивают новую квартиру. Их сын боится выходить на улицу.

На момент публикации материала корреспонденту URA.RU не удалось получить официальный комментарий районного суда по уголовному делу в отношении стрелявшего. Был направлен официальный запрос.

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Железнодорожный суд Екатеринбурга принял решение сменить меру пресечения жителю города, пытавшемуся расстрелять из охотничьего ружья семью с сыном-инвалидом. Время до суда мужчина вместо СИЗО проведет дома. «Несмотря на то, что СК Железнодорожного района ему было предъявлено обвинение, наказание за которое — до 10 лет лишения свободы, он [обвиняемый] был отпущен судом из СИЗО домой», — рассказали URA.RU потерпевшие родители инвалида. Екатеринбуржец обвиняется в том, что 3 сентября 2021 года он устроил стрельбу из охотничьего ружья в подъезде собственного дома на проспекте Седова. По версии следствия, поводом для стрельбы стал его конфликт с соседями — семейной парой с сыном-инвалидом. В результате стрельбы никто не пострадал. В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В дальнейшем дело под личный контроль взял руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. «У него [обвиняемого] был прямой умысел на убийство, так как он после словесного конфликта на лестничной площадке, где ему помешал наш сын инвалид с детства, последовал к себе в квартиру, взял ружье, зарядил патронами, вышел из своей своего жилья, целенаправленно проследовал к квартире, в которой проживала семья с сыном-инвалидом. При первой подходящей возможности произвел выстрел. Он целенаправленно шел нас убивать», — добавили собеседники агентства. Потерпевшие также добавили, что после выхода стрелявшего из СИЗО, они собираются переезжать и подыскивают новую квартиру. Их сын боится выходить на улицу. На момент публикации материала корреспонденту URA.RU не удалось получить официальный комментарий районного суда по уголовному делу в отношении стрелявшего. Был направлен официальный запрос.
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