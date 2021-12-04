Вирусолог раскрыл, сколько россиян повторно заражаются COVID

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Для подтверждения повторного заражения недостаточно ПЦР-теста Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Повторное заражение коронавирусом происходит примерно в двух случаях из 100. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский

«Случаи повторного заражения не очень часто происходят. Среди переболевших два из 100 заболевают повторно, в период до 6-9 месяцев после перенесенного заболевания. Иммунитет не мешок, из которого можно все вытащить. Он, конечно, постепенно восстанавливается», — сказал Алексей Аграновский.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков согласился, что очень редко можно встретить подтвержденные повторные случаи заболевания. «Если у человека нормальная иммунная система, повторного заболевания не должно быть. Если оно и будет, то только через несколько лет», — отметил собеседник агентства.

По его словам, для подтверждения повторного заболевания недостаточного положительного ПЦР-теста. «Нужны серьезные доказательства, такие как тест на антитела. Потому что ПЦР могут быть ложными», — заключил Чумаков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация по COVID-19. По ее словам, рост заболеваемости отметился в Калмыкии, Калужской, Ростовской и Челябинская областях.

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Повторное заражение коронавирусом происходит примерно в двух случаях из 100. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский «Случаи повторного заражения не очень часто происходят. Среди переболевших два из 100 заболевают повторно, в период до 6-9 месяцев после перенесенного заболевания. Иммунитет не мешок, из которого можно все вытащить. Он, конечно, постепенно восстанавливается», — сказал Алексей Аграновский. Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков согласился, что очень редко можно встретить подтвержденные повторные случаи заболевания. «Если у человека нормальная иммунная система, повторного заболевания не должно быть. Если оно и будет, то только через несколько лет», — отметил собеседник агентства. По его словам, для подтверждения повторного заболевания недостаточного положительного ПЦР-теста. «Нужны серьезные доказательства, такие как тест на антитела. Потому что ПЦР могут быть ложными», — заключил Чумаков. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация по COVID-19. По ее словам, рост заболеваемости отметился в Калмыкии, Калужской, Ростовской и Челябинская областях.
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