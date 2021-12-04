Вирусолог раскрыл, сколько россиян повторно заражаются COVID

04 декабря 2021 в 20:46 Размер текста - 17 +

Для подтверждения повторного заражения недостаточно ПЦР-теста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Повторное заражение коронавирусом происходит примерно в двух случаях из 100. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский «Случаи повторного заражения не очень часто происходят. Среди переболевших два из 100 заболевают повторно, в период до 6-9 месяцев после перенесенного заболевания. Иммунитет не мешок, из которого можно все вытащить. Он, конечно, постепенно восстанавливается», — сказал Алексей Аграновский. Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков согласился, что очень редко можно встретить подтвержденные повторные случаи заболевания. «Если у человека нормальная иммунная система, повторного заболевания не должно быть. Если оно и будет, то только через несколько лет», — отметил собеседник агентства. По его словам, для подтверждения повторного заболевания недостаточного положительного ПЦР-теста. «Нужны серьезные доказательства, такие как тест на антитела. Потому что ПЦР могут быть ложными», — заключил Чумаков. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация по COVID-19. По ее словам, рост заболеваемости отметился в Калмыкии, Калужской, Ростовской и Челябинская областях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Повторное заражение коронавирусом происходит примерно в двух случаях из 100. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский «Случаи повторного заражения не очень часто происходят. Среди переболевших два из 100 заболевают повторно, в период до 6-9 месяцев после перенесенного заболевания. Иммунитет не мешок, из которого можно все вытащить. Он, конечно, постепенно восстанавливается», — сказал Алексей Аграновский. Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков согласился, что очень редко можно встретить подтвержденные повторные случаи заболевания. «Если у человека нормальная иммунная система, повторного заболевания не должно быть. Если оно и будет, то только через несколько лет», — отметил собеседник агентства. По его словам, для подтверждения повторного заболевания недостаточного положительного ПЦР-теста. «Нужны серьезные доказательства, такие как тест на антитела. Потому что ПЦР могут быть ложными», — заключил Чумаков. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация по COVID-19. По ее словам, рост заболеваемости отметился в Калмыкии, Калужской, Ростовской и Челябинская областях.