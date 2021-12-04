В ПФР высказались о переходе на удаленный режим работы

Пенсионный фонд России опроверг информацию, которая ранее появилась в СМИ, о переходе офисов на удаленный режим работы. Как заявили в фонде, клиентские службы продолжают работать в стандартном режиме.
«Клиентские службы ПФР продолжают работать в стандартном режиме и принимать граждан, как по предварительной записи, так и без нее. В то же время, в связи с риском распространения коронавируса, с прошлого года в фонде действует упрощенный порядок получения услуг», — сказано в сообщении ПФР, которое есть в распоряжении редакции.
Ранее в «Парламентской газате» писали, что до 1 января 2022 года ПФР будет выплачивать пенсии дистанционно, а чиновники будут лично проверять факт места жительства пенсионеров. Предполагалось, что это связано с новыми коронавирусными ограничениями.
Пенсионный фонд России опроверг информацию, которая ранее появилась в СМИ, о переходе офисов на удаленный режим работы. Как заявили в фонде, клиентские службы продолжают работать в стандартном режиме. «Клиентские службы ПФР продолжают работать в стандартном режиме и принимать граждан, как по предварительной записи, так и без нее. В то же время, в связи с риском распространения коронавируса, с прошлого года в фонде действует упрощенный порядок получения услуг», — сказано в сообщении ПФР, которое есть в распоряжении редакции. Ранее в «Парламентской газате» писали, что до 1 января 2022 года ПФР будет выплачивать пенсии дистанционно, а чиновники будут лично проверять факт места жительства пенсионеров. Предполагалось, что это связано с новыми коронавирусными ограничениями.