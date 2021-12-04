ПФР начнет по-новому выплачивать пенсии

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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Пенсионный фонд России переходит на дистанционный режим работы Фото:

До 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет выплачивать пенсии дистанционно, а чиновники будут лично проверять факт регистрации и места жительства пенсионеров. Это связано с новыми коронавирусными ограничениями.

«До 1 января 2022 года подразделения Пенсионного фонда будут принимать граждан только по предварительной записи или дистанционно. Назначать и выплачивать пенсии в это время будут на основе данных, имеющихся в межведомственных базах», — сообщается на официальном сайте ПФР.

В ПФР отмечают, что чиновники лично будут проверять сведения для продления выплат пенсий по потере кормильца, по доверенности и многих других. Чтобы продлить пенсионные надбавки жителям Крайнего Севера, чиновники будут обязаны сами проверить факт регистрации человека по месту жительства или факт его работы на конкретной территории.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новые правила выплаты пенсий с 1 января 2022 года. В частности, пенсионерам будут раньше выплачивать пенсию, если они проживают в регионах, ввели режим чрезвычайной ситуации.

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До 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет выплачивать пенсии дистанционно, а чиновники будут лично проверять факт регистрации и места жительства пенсионеров. Это связано с новыми коронавирусными ограничениями. «До 1 января 2022 года подразделения Пенсионного фонда будут принимать граждан только по предварительной записи или дистанционно. Назначать и выплачивать пенсии в это время будут на основе данных, имеющихся в межведомственных базах», — сообщается на официальном сайте ПФР. В ПФР отмечают, что чиновники лично будут проверять сведения для продления выплат пенсий по потере кормильца, по доверенности и многих других. Чтобы продлить пенсионные надбавки жителям Крайнего Севера, чиновники будут обязаны сами проверить факт регистрации человека по месту жительства или факт его работы на конкретной территории. Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новые правила выплаты пенсий с 1 января 2022 года. В частности, пенсионерам будут раньше выплачивать пенсию, если они проживают в регионах, ввели режим чрезвычайной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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