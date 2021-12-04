ПФР начнет по-новому выплачивать пенсии

Пенсионный фонд России переходит на дистанционный режим работы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

До 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет выплачивать пенсии дистанционно, а чиновники будут лично проверять факт регистрации и места жительства пенсионеров. Это связано с новыми коронавирусными ограничениями.

«До 1 января 2022 года подразделения Пенсионного фонда будут принимать граждан только по предварительной записи или дистанционно. Назначать и выплачивать пенсии в это время будут на основе данных, имеющихся в межведомственных базах», — сообщается на официальном сайте ПФР.

В ПФР отмечают, что чиновники лично будут проверять сведения для продления выплат пенсий по потере кормильца, по доверенности и многих других. Чтобы продлить пенсионные надбавки жителям Крайнего Севера, чиновники будут обязаны сами проверить факт регистрации человека по месту жительства или факт его работы на конкретной территории.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новые правила выплаты пенсий с 1 января 2022 года. В частности, пенсионерам будут раньше выплачивать пенсию, если они проживают в регионах, ввели режим чрезвычайной ситуации.