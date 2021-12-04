Уральских губернаторов избрали в высший совет «Единой России»

«Единая Россия» избрала на съезде новый состав высшего совета партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Единая Россия» на заключительном этапе юбилейного ХХ съезда партии 4 декабря избрала новый состав своего Высшего совета. В него вошли 100 человек, две вакансии остались свободными.

«Высший совет „Единой России“ будет состоять из 100 человек, в нем предусмотрена возможность для доизбрания — для тех, кто покажет наилучшие результаты в партийной работе. Главой Высшего совета ЕР остается бывший спикер Госдумы РФ Борис Грызлов», — сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медеведев.

Среди членов Высшего совета — полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Также в состав совета попали губернаторы Тюменской и Свердловской областей Александр Моор и Евгений Куйвашев.