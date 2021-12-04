Уральских губернаторов избрали в высший совет «Единой России»

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Штаб Общественной поддержки политической партии
«Единая Россия» избрала на съезде новый состав высшего совета партии Фото:

Партия «Единая Россия» на заключительном этапе юбилейного ХХ съезда партии 4 декабря избрала новый состав своего Высшего совета. В него вошли 100 человек, две вакансии остались свободными.

«Высший совет „Единой России“ будет состоять из 100 человек, в нем предусмотрена возможность для доизбрания — для тех, кто покажет наилучшие результаты в партийной работе. Главой Высшего совета ЕР остается бывший спикер Госдумы РФ Борис Грызлов», — сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медеведев.

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Среди членов Высшего совета — полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Также в состав совета попали губернаторы Тюменской и Свердловской областей Александр Моор и Евгений Куйвашев.

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Партия «Единая Россия» на заключительном этапе юбилейного ХХ съезда партии 4 декабря избрала новый состав своего Высшего совета. В него вошли 100 человек, две вакансии остались свободными. «Высший совет „Единой России“ будет состоять из 100 человек, в нем предусмотрена возможность для доизбрания — для тех, кто покажет наилучшие результаты в партийной работе. Главой Высшего совета ЕР остается бывший спикер Госдумы РФ Борис Грызлов», — сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медеведев. Среди членов Высшего совета — полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Также в состав совета попали губернаторы Тюменской и Свердловской областей Александр Моор и Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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