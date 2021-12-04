IT-эксперт предупредил об угрозе кражи QR-кода во время проверки

Злоумышленники могут украсть QR-код, когда находятся рядом с человеком во время проверки сертификата вакцинации в общественных местах. Об этом заявил ведущий эксперт информационной безопасности IT-компании КРОК Виктор Рыжков.
«QR-код — это визуальная информация, никак не защищенная от копирования. Поэтому появляется еще дополнительный вектор атаки: злоумышленнику достаточно находиться в непосредственной близости к жертве во время предъявления QR-кода и воспользоваться камерой своего смартфона или иными средствами фото- и видеофиксации», — цитируют «Известия» Виктора Рыжкова.
Он порекомендовал установить сложный пароль и настроить двухфакторную аутентификацию для доступа к Госуслугам и электронной почте. Также Рыжков советует использовать защитное ПО для смартфонов. По его словам, также нельзя переходить по подозрительным ссылкам в электронных письмах и QR-кодах.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал принять закон о QR-кодах. Правительство внесло в Госдуму законопроекты о повсеместном использовании QR-кодов. Их планируют проверять в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах.
Злоумышленники могут украсть QR-код, когда находятся рядом с человеком во время проверки сертификата вакцинации в общественных местах. Об этом заявил ведущий эксперт информационной безопасности IT-компании КРОК Виктор Рыжков. «QR-код — это визуальная информация, никак не защищенная от копирования. Поэтому появляется еще дополнительный вектор атаки: злоумышленнику достаточно находиться в непосредственной близости к жертве во время предъявления QR-кода и воспользоваться камерой своего смартфона или иными средствами фото- и видеофиксации», — цитируют «Известия» Виктора Рыжкова. Он порекомендовал установить сложный пароль и настроить двухфакторную аутентификацию для доступа к Госуслугам и электронной почте. Также Рыжков советует использовать защитное ПО для смартфонов. По его словам, также нельзя переходить по подозрительным ссылкам в электронных письмах и QR-кодах. Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал принять закон о QR-кодах. Правительство внесло в Госдуму законопроекты о повсеместном использовании QR-кодов. Их планируют проверять в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах.