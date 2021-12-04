Гинцбург призвал принять закон о QR-кодах

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Гинцбург призвал быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России необходимо срочно ввести систему QR-кодов о прививке от COVID на федеральном уровне. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды. С их помощью нужно жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — сказал он в эфире телеканала НТВ.

По словам Гинцбурга, носить маски в наше время крайне необходимо. «Маска, в первую очередь, защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами», — подытожил он.

Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин.

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В России необходимо срочно ввести систему QR-кодов о прививке от COVID на федеральном уровне. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды. С их помощью нужно жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — сказал он в эфире телеканала НТВ. По словам Гинцбурга, носить маски в наше время крайне необходимо. «Маска, в первую очередь, защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами», — подытожил он. Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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