Гинцбург призвал принять закон о QR-кодах

В России необходимо срочно ввести систему QR-кодов о прививке от COVID на федеральном уровне. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды. С их помощью нужно жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — сказал он в эфире телеканала НТВ.
По словам Гинцбурга, носить маски в наше время крайне необходимо. «Маска, в первую очередь, защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами», — подытожил он.
Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин.
В России необходимо срочно ввести систему QR-кодов о прививке от COVID на федеральном уровне. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды. С их помощью нужно жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — сказал он в эфире телеканала НТВ. По словам Гинцбурга, носить маски в наше время крайне необходимо. «Маска, в первую очередь, защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами», — подытожил он. Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин.