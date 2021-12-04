Гинцбург призвал принять закон о QR-кодах

04 декабря 2021 в 17:00 Размер текста - 17 +

Гинцбург призвал быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России необходимо срочно ввести систему QR-кодов о прививке от COVID на федеральном уровне. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды. С их помощью нужно жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — сказал он в эфире телеканала НТВ. По словам Гинцбурга, носить маски в наше время крайне необходимо. «Маска, в первую очередь, защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами», — подытожил он. Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России необходимо срочно ввести систему QR-кодов о прививке от COVID на федеральном уровне. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды. С их помощью нужно жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — сказал он в эфире телеканала НТВ. По словам Гинцбурга, носить маски в наше время крайне необходимо. «Маска, в первую очередь, защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами», — подытожил он. Ранее Гинцбург заявил, что препарат «Спутник Лайт» и назальную вакцину от коронавируса можно использовать одновременно. Он уточнил, что это безопасно для здоровья. Назальную вакцину применил президент РФ Владимир Путин.