В России в 2022 году изменятся правила выплаты пенсий

Наследники смогут получить выплаты за пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В следующем году изменятся правила выплаты пенсий, нововведения утвердили в Министерстве труда и соцзащите РФ. Об этом рассказала адвокат Ольга Сулим.

С 1 января 2022 года пенсионеров освободят от удержания из выплат в случаев признания человека банкротом. Сейчас по судебным листам могут быть удержания из пенсии. Пожилые все чаще оформляют кредиты и потом не могут их выплатить, отметила Ольга Сулим в разговоре с «РГ»;

Если человек не успел при жизни получить пенсию, то выплата будет положена наследникам. Для этого нужно будет обратиться с заявлением в Пенсионный фонд (ПФР). В таком случае деньги, которые начислили в текущем месяце и не выплатили пенсионеру, можно будет получить без ограничения по срокам, отметила адвокат. В ПФР должны предоставить справку о недополученной сумме в течение трех рабочих дней по заявлению наследников.

Пенсионеры смогут получать пенсию раньше положенного срока, если на их территории действует режим чрезвычайной ситуации. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Ранее стало известно, что ПФР будет по-новому выплачивать пенсии. Со следующего года ПФР будут принимать россиян только по предварительной записи или дистанционно. Услуги будут оказывать по электронной почте, пишет Nation News. Это связано с новыми ограничениями, которые вводят для борьбы с коронавирусом. Чиновники лично будут проверять факт регистрации места жительства для продления выплат.