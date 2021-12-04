04 декабря 2021

В Свердловской области построят хранилище ядерных отходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский электрохимический комбинат. Новоуральск, контейнер с радиацией, урановые хвосты, перевозка радиоактивных веществ
Всего для хранилища выделено 8,6 гектара Фото:

На территории Белоярской атомной электростанции, расположенной в Свердловской области, построят хранилище для радиоактивных отходов. Такое разрешение дали археологи, информацию об этом опубликовали в областном управлении государственной охраны объектов культурного наследия.

«Первый земельный участок площадью 2,6 гектара, второй участок — также 2,6 гектара. Третий участок — 3,3 гектара. Эксперт считает возможным проведение работ на участках „Строительство пункта захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды“, на Белоярской АЭС», — приводит информацию ведомства городской портал Е1.

Ранее сообщалось, что в еще одном городе — Новоуральске — в 2021 году начнет работу вторая очередь пункта финальной изоляции радиоактивных отходов. Запасы свободного места в первой очереди подходят к концу. Там сосредоточена почти половина мощностей страны по обогащению урана.

Кроме того, Россия будет перерабатывать отработавшее топливо АЭС, которую построят в Узбекистане. При этом хранить радиоактивные отходы впоследствии планируют на территории республики.

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На территории Белоярской атомной электростанции, расположенной в Свердловской области, построят хранилище для радиоактивных отходов. Такое разрешение дали археологи, информацию об этом опубликовали в областном управлении государственной охраны объектов культурного наследия. «Первый земельный участок площадью 2,6 гектара, второй участок — также 2,6 гектара. Третий участок — 3,3 гектара. Эксперт считает возможным проведение работ на участках „Строительство пункта захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды“, на Белоярской АЭС», — приводит информацию ведомства городской портал Е1. Ранее сообщалось, что в еще одном городе — Новоуральске — в 2021 году начнет работу вторая очередь пункта финальной изоляции радиоактивных отходов. Запасы свободного места в первой очереди подходят к концу. Там сосредоточена почти половина мощностей страны по обогащению урана. Кроме того, Россия будет перерабатывать отработавшее топливо АЭС, которую построят в Узбекистане. При этом хранить радиоактивные отходы впоследствии планируют на территории республики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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