В Свердловской области построят хранилище ядерных отходов

На территории Белоярской атомной электростанции, расположенной в Свердловской области, построят хранилище для радиоактивных отходов. Такое разрешение дали археологи, информацию об этом опубликовали в областном управлении государственной охраны объектов культурного наследия.
«Первый земельный участок площадью 2,6 гектара, второй участок — также 2,6 гектара. Третий участок — 3,3 гектара. Эксперт считает возможным проведение работ на участках „Строительство пункта захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды“, на Белоярской АЭС», — приводит информацию ведомства городской портал Е1.
Ранее сообщалось, что в еще одном городе — Новоуральске — в 2021 году начнет работу вторая очередь пункта финальной изоляции радиоактивных отходов. Запасы свободного места в первой очереди подходят к концу. Там сосредоточена почти половина мощностей страны по обогащению урана.
Кроме того, Россия будет перерабатывать отработавшее топливо АЭС, которую построят в Узбекистане. При этом хранить радиоактивные отходы впоследствии планируют на территории республики.
На территории Белоярской атомной электростанции, расположенной в Свердловской области, построят хранилище для радиоактивных отходов. Такое разрешение дали археологи, информацию об этом опубликовали в областном управлении государственной охраны объектов культурного наследия. «Первый земельный участок площадью 2,6 гектара, второй участок — также 2,6 гектара. Третий участок — 3,3 гектара. Эксперт считает возможным проведение работ на участках „Строительство пункта захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды“, на Белоярской АЭС», — приводит информацию ведомства городской портал Е1. Ранее сообщалось, что в еще одном городе — Новоуральске — в 2021 году начнет работу вторая очередь пункта финальной изоляции радиоактивных отходов. Запасы свободного места в первой очереди подходят к концу. Там сосредоточена почти половина мощностей страны по обогащению урана. Кроме того, Россия будет перерабатывать отработавшее топливо АЭС, которую построят в Узбекистане. При этом хранить радиоактивные отходы впоследствии планируют на территории республики.