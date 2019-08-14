Россия согласилась перерабатывать ядерные отходы Узбекистана

Россия будет возвращать Узбекистану переработанные отходы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия будет перерабатывать отработавшее топливо атомной электростанции (АЭС), которую построят в Узбекистане. При этом хранить радиоактивные отходы впоследствии планируют на территории республики.

«Планируется, что отработавшее топливо будет перевозиться в Российскую Федерацию для переработки», — говорится в сообщении пресс-службы узбекского агентства по развитию атомной энергетики «Узатом». Специалисты планируют извлекать из топлива весь ценный ядерный материал в ходе переработки, а остатки в твердом состоянии возвращать в Узбекистан. Связано это с тем, что по российским законам ввозить радиоактивные отходы в страну запрещено.

В строительстве АЭС возле озера Тузкан в Джизакской области поучаствует российская госкорпорация Росатом, которая намерена построить комплекс из двух энергоблоков. Соглашение о сотрудничестве осенью 2018 года подписали премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.

Кольский полуостров и Дальний Восток — два российских региона, в которых расположены самые большие хранилища радиоактивных отходов, открытые еще в советские годы. Сейчас в Приморье строится Центр кондиционирования и длительного хранения отходов, уточняет «Национальная служба новостей».