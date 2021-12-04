Под экс-пиарщицу Свердловской области создали новый департамент

Эльмира Туканова снова будет работать в Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший директор Центра развития туризма Эльмира Туканова станет руководителем департамента туризма в правительстве Свердловской области. Такой информацией поделился источник, близкий к региональной власти.

«В качестве подведомственной структуры в департамент заведут АНО „Гора Белая“, которое возглавляет Леонид Гункевич. Пока эти преобразования не начаты, но утверждены. Туризмом у нас ведает отдел в министерстве инвестиций, преобразовать его в департамент технически несложно», — отметил он в беседе с «Европейско-азиатскими новостями».

Свердловский центр развития туризма Туканова возглавила в начале 2013 года. В феврале 2021 года чиновница покинула Свердловскую область и стала главой государственного комитета по туризму республики Башкортостан. Она считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они знакомы с начала 2000-х годов по совместной работе в Тюменской области.