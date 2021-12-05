В России создают цифровую базу опасных инфекций

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С помощью информационной системы удастся оперативно сообщать об угрозах Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России сделают информационную систему с данными об опасных инфекциях. Такое решение принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера. Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры», — указано на сайте правительства РФ.

Роспотребнадзор будет отвечать за формирование и ведение этой системы. Инициатива поможет обеспечить своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации и оперативное информирование об угрозах.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров заявил, что появление штамма «омикрон» указывает на близкий конец пандемии коронавируса. Он предположил, что этот вариант вируса не вызывает тяжелых поражений легких. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать план действий для предотвращения распространения омикрона.

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В России сделают информационную систему с данными об опасных инфекциях. Такое решение принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера. Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры», — указано на сайте правительства РФ. Роспотребнадзор будет отвечать за формирование и ведение этой системы. Инициатива поможет обеспечить своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации и оперативное информирование об угрозах. Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров заявил, что появление штамма «омикрон» указывает на близкий конец пандемии коронавируса. Он предположил, что этот вариант вируса не вызывает тяжелых поражений легких. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать план действий для предотвращения распространения омикрона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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