Эпидемиолог: омикрон-штамм сигнализирует о конце пандемии

Появление штамма «Омикрон» может говорить о том, что пандемия подходит к концу. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Инфекционист считает, что омикрон-штамм не вызывает тяжелых поражений легких. «Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать. Он будет охватывать больше населения, но при этом он становится более легким. Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций», — сообщил Никифоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Новый штамм коронавируса был обнаружен 26 ноября на юге Африки. Назвали его греческой буквой «омикрон». Вирус обнаружен уже в 23 странах. В России случаев заболеваний пока нет.
Появление штамма «Омикрон» может говорить о том, что пандемия подходит к концу. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров. Инфекционист считает, что омикрон-штамм не вызывает тяжелых поражений легких. «Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать. Он будет охватывать больше населения, но при этом он становится более легким. Думаю, что он начал скатываться в область обычных сезонных респираторных инфекций», — сообщил Никифоров в эфире радиостанции «Говорит Москва». Новый штамм коронавируса был обнаружен 26 ноября на юге Африки. Назвали его греческой буквой «омикрон». Вирус обнаружен уже в 23 странах. В России случаев заболеваний пока нет.