Киберэксперт предупредил о рисках использования бесплатных VPN

Данные пользователей бесплатных VPN-сервисов могут утечь и проданы в даркнете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи интернета, которые используют бесплатные VPN-сервисы, рискуют безопасностью своих персональных данных, так как злоумышленники могут легко получить к ним доступ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил президент «Крибрум» Игорь Ашманов.

«Те, кто пользуются VPN, позволили себя обмануть довольно тривиальной разводкой. Им просто сказали, что это безопасно. Мы знаем, что недавно произошли довольно крупные несколько утечек из VPN-сервисов. По понятной причине — бесплатные сервисы. Зачем его вам дали? Потому что товар — это вы. Ваши данные, конечно, будут продаваться», — сказал URA.RU Игорь Ашманов.

Собеседник агентства отметил, что через TOR или VPN открывается «грязное пространство» интернета. «Если туда зайти и посмотреть, что там происходит, волосы начинают шевелиться. Это абсолютная грязь, засасывающая, смрадная яма. В этом смысле жалеть тех, кто жалуются, что им в TOR не дают входить, у меня лично нет никаких оснований. Мы видели, что там происходит: проституция, наркотики, педофилия, торговля оружием», — уточнил специалист.

Ашманов напомнил, что TOR был создан разведкой США. «Это стандартная американская схема, когда делается боевая технология, а потом она приватизируется, точнее, выпускается наружу, куда пускаются массы. Так был создан интернет, так был сделан Bitcoin, так была сделана мобильная связь, и так сделан TOR. Кто за это платил, кто разрабатывал — в „Википедии“ есть», — добавил эксперт.

«Была сделана структура для американских разведчиков-шпионов по всему миру. Потом сообразили, что трафик будет виден, и тогда пустили туда сначала китайских диссидентов, чтобы зашумить трафик, а потом уже туда набились криминалы разны мастей. Иллюзия граждан, что там безопасно — не более, чем иллюзия», — заключил Игорь Ашманов.