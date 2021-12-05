Ученые выдвинули новую версию появления штамма «Омикрон»

Штамм «Омикрон» мог передаться человеку от животного, предположил Сикхулиле Мойо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Штамм коронавируса «Омикрон» мог сформироваться в организме животного, а после перейти к человеку. Такую гипотезу выдвинул сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана Сикхулиле Мойо. По его словам, ученые обеспокоены тем, как быстро «Омикрон» накопил в себе большое количество мутаций.

«Мы все еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировалось за такой короткий промежуток времени. Другая изучаемая гипотеза заключается в том, мог ли он [„Омикрон“] перейти от людей животному-хозяину, относительно быстро адаптироваться к нему, а затем вернуться к человеку», — приводит слова Сукхулиле Мойо Bloomberg.

Еще одна гипотеза, которую упомянул исследователь, заключается в том, что новый штамм мог развиться в организме у пациента с ослабленным иммунитетом. Однако, по словам Мойо, этому нет никаких подтверждений.

Ученый обратил внимание, что предыдущие штаммы, такие как «Альфа» и «Бета», накапливали мутации с течением времени. «Омикрон» же распространяется по миру с огромной скоростью. Мойо предположил, что новый штамм накапливает свою необычную модель мутаций. Ученый признался, что изначально недооценил «Омикрон». Он предполагал, что новый из-за большого количества мутаций штамм окажется слабым.

Штамм «Омикрон» обнаружили в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в конце ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что новая мутация коронавируса может вызывать повторные заражения у ранее переболевших людей. Из-за «Омикрона» российские власти ввели двухнедельный карантин для всех граждан, прибывающих из ЮАР и соседних стран. В стране уже зафиксировали уже 11 случаев заражения среди россиян, вернувшихся из Южной Африки. Пока неизвестно, каким штаммом коронавируса они инфицированы.