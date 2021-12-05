Вирусолог не исключил, что пандемия COVID закончится в 2022 году

06 декабря 2021 в 01:04 Размер текста - 17 +

Соблюдение противоэпидемических мер позволит остановить пандемию коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия коронавируса может закончиться уже следующем году при условии, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем «дельта». Люди начнут активнее прививаться и соблюдать противоэпидемические правила. Такой прогноз в разговоре с URA.RU высказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Я бы назвал 2022 год, но это оптимистичный [прогноз конца пандемии]. Но мы победим эту эпидемию, если будем нормально носить маски, дистанцироваться и прививаться. Если мы сумеем подойти вот так, то можем в 2022 году пандемию закрыть. Если мы будем привиты, то „омикрон“ далеко не зайдет», — сказал URA.RU Анатолий Альтштейн. Ученый подчеркнул, что «омикрон» известен уже долгое время, однако после его появления не последовало множества смертей. «Если он не убивает, то, что нам бояться такого вируса? В течение ближайших недель поймем, что это за вирус. Мы о нем уже говорим почти месяц, и никакой информации о том, что кто-то умер, у нас нет. В Южной Африке в ноябре умерло 600 человек. Но от какого штамма они умерли — неизвестно. Но 600 человек — это в три раза меньше, чем умерло за предыдущие месяца», — объяснил профессор. При этом адаптирование вакцин под определенный штамм COVID может затянуться, отметил Альтштейн. «Надо доклинические испытания провести. Клинические первой и второй фазы. Может потребоваться и третья фаза. Самое главное — это наладить производство. Это очень сложный процесс, потому что такие биотехнологические производства переналаживать на новую вакцину сложно, это занимает месяцы. Это может оказаться нерентабельным», — заключил вирусолог. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пандемия коронавируса может закончиться уже следующем году при условии, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем «дельта». Люди начнут активнее прививаться и соблюдать противоэпидемические правила. Такой прогноз в разговоре с URA.RU высказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Я бы назвал 2022 год, но это оптимистичный [прогноз конца пандемии]. Но мы победим эту эпидемию, если будем нормально носить маски, дистанцироваться и прививаться. Если мы сумеем подойти вот так, то можем в 2022 году пандемию закрыть. Если мы будем привиты, то „омикрон“ далеко не зайдет», — сказал URA.RU Анатолий Альтштейн. Ученый подчеркнул, что «омикрон» известен уже долгое время, однако после его появления не последовало множества смертей. «Если он не убивает, то, что нам бояться такого вируса? В течение ближайших недель поймем, что это за вирус. Мы о нем уже говорим почти месяц, и никакой информации о том, что кто-то умер, у нас нет. В Южной Африке в ноябре умерло 600 человек. Но от какого штамма они умерли — неизвестно. Но 600 человек — это в три раза меньше, чем умерло за предыдущие месяца», — объяснил профессор. При этом адаптирование вакцин под определенный штамм COVID может затянуться, отметил Альтштейн. «Надо доклинические испытания провести. Клинические первой и второй фазы. Может потребоваться и третья фаза. Самое главное — это наладить производство. Это очень сложный процесс, потому что такие биотехнологические производства переналаживать на новую вакцину сложно, это занимает месяцы. Это может оказаться нерентабельным», — заключил вирусолог.