Бывший замглавы Банка Украины: мы развалили СССР из мести

05 декабря 2021 в 21:22 Размер текста - 17 +

Украинцы должны гордиться своим вкладом в дело развала СССР, Александр Савченко Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Бывший заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Александр Савченко обвинил жителей своей страны в развале СССР. По его мнению, украинцы сделали это ради мести. «В 1991 году Украина развалила Советский Союз с помощью референдума», — заявил Александр Савченко в эфире телеканала «Наш». По словам банкира, таким образом жители республики отомстили за «унижения на протяжении тысячи лет». Савченко считает, что украинцы должны «гордиться» своим вкладом в дело развала СССР. Савченко отметил, что после 1991 года Киев первые оказался в эпицентре борьбы цивилизаций. По его словам, тысячу лет у украинцев была «хуторянская идеология». Савченко считает, что его народу нужно «выходить на авансцену» и стать «глобальной нацией». Ранее экс-председатель Верховного совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич заявил, что во время разработки и подписания Беловежских соглашений участники встречи в Вискулях пили коньяк без закуски. Он отметил, что еда могла только помешать разработке документа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Александр Савченко обвинил жителей своей страны в развале СССР. По его мнению, украинцы сделали это ради мести. «В 1991 году Украина развалила Советский Союз с помощью референдума», — заявил Александр Савченко в эфире телеканала «Наш». По словам банкира, таким образом жители республики отомстили за «унижения на протяжении тысячи лет». Савченко считает, что украинцы должны «гордиться» своим вкладом в дело развала СССР. Савченко отметил, что после 1991 года Киев первые оказался в эпицентре борьбы цивилизаций. По его словам, тысячу лет у украинцев была «хуторянская идеология». Савченко считает, что его народу нужно «выходить на авансцену» и стать «глобальной нацией». Ранее экс-председатель Верховного совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич заявил, что во время разработки и подписания Беловежских соглашений участники встречи в Вискулях пили коньяк без закуски. Он отметил, что еда могла только помешать разработке документа.