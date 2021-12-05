Бывший заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Александр Савченко обвинил жителей своей страны в развале СССР. По его мнению, украинцы сделали это ради мести.
«В 1991 году Украина развалила Советский Союз с помощью референдума», — заявил Александр Савченко в эфире телеканала «Наш». По словам банкира, таким образом жители республики отомстили за «унижения на протяжении тысячи лет». Савченко считает, что украинцы должны «гордиться» своим вкладом в дело развала СССР.
Савченко отметил, что после 1991 года Киев первые оказался в эпицентре борьбы цивилизаций. По его словам, тысячу лет у украинцев была «хуторянская идеология». Савченко считает, что его народу нужно «выходить на авансцену» и стать «глобальной нацией».
Ранее экс-председатель Верховного совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич заявил, что во время разработки и подписания Беловежских соглашений участники встречи в Вискулях пили коньяк без закуски. Он отметил, что еда могла только помешать разработке документа.
Бывший заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Александр Савченко обвинил жителей своей страны в развале СССР. По его мнению, украинцы сделали это ради мести. «В 1991 году Украина развалила Советский Союз с помощью референдума», — заявил Александр Савченко в эфире телеканала «Наш». По словам банкира, таким образом жители республики отомстили за «унижения на протяжении тысячи лет». Савченко считает, что украинцы должны «гордиться» своим вкладом в дело развала СССР. Савченко отметил, что после 1991 года Киев первые оказался в эпицентре борьбы цивилизаций. По его словам, тысячу лет у украинцев была «хуторянская идеология». Савченко считает, что его народу нужно «выходить на авансцену» и стать «глобальной нацией». Ранее экс-председатель Верховного совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич заявил, что во время разработки и подписания Беловежских соглашений участники встречи в Вискулях пили коньяк без закуски. Он отметил, что еда могла только помешать разработке документа.