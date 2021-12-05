Министр обороны Украины просит США и Великобританию ввести войска. «Будет хороший знак русским»

05 декабря 2021 в 23:00 Размер текста - 17 +

Над некоторыми городами Украины должны развиваться флаги США, Канады и Великобритании, считает Алексей Резников Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Великобританию, Канаду и США ввести войска на территории его страны. По его мнению, армии нужно разместить в тех регионах, «которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России». «Важно, сказал он [Резников], будет размещение солдат Канады, США и Британии на позициях рядом с передовой», — приводит слова Алексея Резникова РИА «Новости» со ссылкой на издание The Globe and Mail. Также глава Минобороны Украины призвал «англосаксонских союзников» оказывать помощь Киеву не только в рамках НАТО. В частности, он попросил направить в страну больше военных инструкторов. По мнению Резникова, на территории Харькова, Мариуполя, Краматорска, Одессы и острова Змеиный должны развиваться «три флага»: Канады, США и Великобритании. «Это будет хороший знак русским, что вы здесь», — заявил министр обороны. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источников издания в НАТО, Москва должна начать наступление на Киев зимой 2022 года. В соответствие с планом, оно должно пройти в три этапа. В финале русские войска должны осадить Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкие журналисты «срисовали» план атаки с немецких документов времен Третьего Рейха. В частности, она обратила внимание на то, что Львов на схеме обозначен как «Лемберг». Так город называли фашисты во времена Второй мировой войны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Великобританию, Канаду и США ввести войска на территории его страны. По его мнению, армии нужно разместить в тех регионах, «которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России». «Важно, сказал он [Резников], будет размещение солдат Канады, США и Британии на позициях рядом с передовой», — приводит слова Алексея Резникова РИА «Новости» со ссылкой на издание The Globe and Mail. Также глава Минобороны Украины призвал «англосаксонских союзников» оказывать помощь Киеву не только в рамках НАТО. В частности, он попросил направить в страну больше военных инструкторов. По мнению Резникова, на территории Харькова, Мариуполя, Краматорска, Одессы и острова Змеиный должны развиваться «три флага»: Канады, США и Великобритании. «Это будет хороший знак русским, что вы здесь», — заявил министр обороны. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источников издания в НАТО, Москва должна начать наступление на Киев зимой 2022 года. В соответствие с планом, оно должно пройти в три этапа. В финале русские войска должны осадить Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкие журналисты «срисовали» план атаки с немецких документов времен Третьего Рейха. В частности, она обратила внимание на то, что Львов на схеме обозначен как «Лемберг». Так город называли фашисты во времена Второй мировой войны.