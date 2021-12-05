05 декабря 2021

Росстат предупредил о росте цен на продукты для новогоднего стола

© Служба новостей «URA.RU»
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Таганай. Златоуст, салат, оливье, праздничный стол, еда
Стоимость продуктов для оливье и селедки под шубой увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом Фото:
новость из сюжета
Цены на продукты в России

Стоимость популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — существенно выросла по сравнению с прошлым годом. Такие выводы сделали аналитики, исходя из данных Росстата о средних розничных ценах за октябрь.

Оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020-м. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%, пишут «Известия». В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз РФ) уже подготовили меры, которые должны остановить увеличение цен в 2022 году.

По словам аналитиков, цена на картофель выросла почти на 80%. Морковь подорожала на 41%, репчатый лук вырос в цене на 33%. Кроме того, цены на майонез и яйца увеличились на 28%. Что касается ингредиентов для салата «селедка под шубой», селедка подорожала на 11%.

Пандемия внесла коррективы в питание россиян. По словам руководителя центра ВШКУ РАНХиГС Анатолия Тихонова, люди стали меньше покупать продукты питания. Он утверждает, что в некоторых семьях траты на продовольствия составляют 50% от общего заработка. В среднем по стране этот показатель достигает 30%.

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Стоимость популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — существенно выросла по сравнению с прошлым годом. Такие выводы сделали аналитики, исходя из данных Росстата о средних розничных ценах за октябрь. Оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020-м. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%, пишут «Известия». В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз РФ) уже подготовили меры, которые должны остановить увеличение цен в 2022 году. По словам аналитиков, цена на картофель выросла почти на 80%. Морковь подорожала на 41%, репчатый лук вырос в цене на 33%. Кроме того, цены на майонез и яйца увеличились на 28%. Что касается ингредиентов для салата «селедка под шубой», селедка подорожала на 11%. Пандемия внесла коррективы в питание россиян. По словам руководителя центра ВШКУ РАНХиГС Анатолия Тихонова, люди стали меньше покупать продукты питания. Он утверждает, что в некоторых семьях траты на продовольствия составляют 50% от общего заработка. В среднем по стране этот показатель достигает 30%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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