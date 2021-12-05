Росстат предупредил о росте цен на продукты для новогоднего стола

06 декабря 2021 в 03:36 Размер текста - 17 +

Стоимость продуктов для оливье и селедки под шубой увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Стоимость популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — существенно выросла по сравнению с прошлым годом. Такие выводы сделали аналитики, исходя из данных Росстата о средних розничных ценах за октябрь. Оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020-м. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%, пишут «Известия». В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз РФ) уже подготовили меры, которые должны остановить увеличение цен в 2022 году. По словам аналитиков, цена на картофель выросла почти на 80%. Морковь подорожала на 41%, репчатый лук вырос в цене на 33%. Кроме того, цены на майонез и яйца увеличились на 28%. Что касается ингредиентов для салата «селедка под шубой», селедка подорожала на 11%. Пандемия внесла коррективы в питание россиян. По словам руководителя центра ВШКУ РАНХиГС Анатолия Тихонова, люди стали меньше покупать продукты питания. Он утверждает, что в некоторых семьях траты на продовольствия составляют 50% от общего заработка. В среднем по стране этот показатель достигает 30%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость популярных новогодних салатов — оливье и селедки под шубой — существенно выросла по сравнению с прошлым годом. Такие выводы сделали аналитики, исходя из данных Росстата о средних розничных ценах за октябрь. Оливье на четыре порции в 2021 году обойдется в 416 рублей, что на 15% дороже, чем в 2020-м. Селедка под шубой будет стоить 209 рублей, что больше, чем в прошлом году, на 25%, пишут «Известия». В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз РФ) уже подготовили меры, которые должны остановить увеличение цен в 2022 году. По словам аналитиков, цена на картофель выросла почти на 80%. Морковь подорожала на 41%, репчатый лук вырос в цене на 33%. Кроме того, цены на майонез и яйца увеличились на 28%. Что касается ингредиентов для салата «селедка под шубой», селедка подорожала на 11%. Пандемия внесла коррективы в питание россиян. По словам руководителя центра ВШКУ РАНХиГС Анатолия Тихонова, люди стали меньше покупать продукты питания. Он утверждает, что в некоторых семьях траты на продовольствия составляют 50% от общего заработка. В среднем по стране этот показатель достигает 30%.