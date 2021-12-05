В Госдуме предложили изменить правила оплаты больничного

06 декабря 2021 в 09:04 Размер текста - 17 +

Предлагается поднять до 100% от среднего заработка сумму пособия для отдельных категорий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Нужно поднять сумму пособия по временной нетрудоспособности для работающих студентов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. «В этой связи прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности, лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого средне-специального или высшего образования, независимо от продолжительности страхового стажа», — предложил депутат Госдумы Иван Сухарев, передает RT. Свое предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову. По закону, россияне с трудовым стажем менее пяти лет получают пособие по больничному в размере 60% от среднего дохода. Если стаж от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%. В следующем году поднимут максимальный размер пособия по больничному до 2572 рублей в день. Об этом сообщили в Минтруде. В среднем, сумма составит 1202 рубля 78 копеек в день. С 1 января больничные будут оформлять только в электронном виде, сообщает «Пятый канал». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нужно поднять сумму пособия по временной нетрудоспособности для работающих студентов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. «В этой связи прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности, лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого средне-специального или высшего образования, независимо от продолжительности страхового стажа», — предложил депутат Госдумы Иван Сухарев, передает RT. Свое предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову. По закону, россияне с трудовым стажем менее пяти лет получают пособие по больничному в размере 60% от среднего дохода. Если стаж от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%. В следующем году поднимут максимальный размер пособия по больничному до 2572 рублей в день. Об этом сообщили в Минтруде. В среднем, сумма составит 1202 рубля 78 копеек в день. С 1 января больничные будут оформлять только в электронном виде, сообщает «Пятый канал».