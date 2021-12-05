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Аэропорт Магнитогорска закрыт из-за нелетной погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, аэропорт, зима, багаж
Аэропорт Магнитогорска не принимает рейсы из-за метеоусловий Фото:

Аэропорт Магнитогорска (Челябинская область) 6 декабря не принимает авиарейсы по метеоусловиям. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, из-за плохой погоды два лайнера, летевшие в Магнитогорск, вынуждены были приземлиться в аэропорту Челябинска.

«В аэропорту города Челябинска осуществили посадку два воздушных судна, направлявшихся в аэропорт г. Магнитогорска. Рейс авиакомпании „S7 Airlines“ по маршруту Москва-Магнитогорск, а также рейс авиакомпании „Икар“ по маршруту Санкт-Петербург-Магнитогорск», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по поручению Уральского транспортного прокурора в аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров. С целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг. Ранее сообщалось, что на Челябинскую область надвигаются ледяные дожди.

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Аэропорт Магнитогорска (Челябинская область) 6 декабря не принимает авиарейсы по метеоусловиям. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, из-за плохой погоды два лайнера, летевшие в Магнитогорск, вынуждены были приземлиться в аэропорту Челябинска. «В аэропорту города Челябинска осуществили посадку два воздушных судна, направлявшихся в аэропорт г. Магнитогорска. Рейс авиакомпании „S7 Airlines“ по маршруту Москва-Магнитогорск, а также рейс авиакомпании „Икар“ по маршруту Санкт-Петербург-Магнитогорск», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что по поручению Уральского транспортного прокурора в аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров. С целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг. Ранее сообщалось, что на Челябинскую область надвигаются ледяные дожди.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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