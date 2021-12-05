Аэропорт Магнитогорска закрыт из-за нелетной погоды

Аэропорт Магнитогорска не принимает рейсы из-за метеоусловий Фото: Илья Московец © URA.RU

Аэропорт Магнитогорска (Челябинская область) 6 декабря не принимает авиарейсы по метеоусловиям. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, из-за плохой погоды два лайнера, летевшие в Магнитогорск, вынуждены были приземлиться в аэропорту Челябинска.

«В аэропорту города Челябинска осуществили посадку два воздушных судна, направлявшихся в аэропорт г. Магнитогорска. Рейс авиакомпании „S7 Airlines“ по маршруту Москва-Магнитогорск, а также рейс авиакомпании „Икар“ по маршруту Санкт-Петербург-Магнитогорск», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по поручению Уральского транспортного прокурора в аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров. С целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг. Ранее сообщалось, что на Челябинскую область надвигаются ледяные дожди.