03 декабря 2021
02 декабря 2021

На Челябинскую область надвигаются ледяные дожди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в конце марта. Челябинск, снег, зима, погода, непогода, пешеходы, снегопад, автомобили, автопарковка
Непогода накроет Челябинскую область в эти выходные Фото:

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 4 декабря выступило с экстренным сообщением. Водителей предупредили об ухудшении погодных условий.

«Ночью и днем 5 декабря в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на дорогах сильная гололедица. Просим водителей быть особо внимательными и осторожными», — говорится в сообщении министерства.

Ледяной дождь, прошедший в Челябинской области 1 декабря, спровоцировал транспортный коллапс на дорогах. Из-за гололедных явлений утром были задержаны автобусные рейсы в нескольких районах региона. В аэропорту Челябинска ночью за пределы взлетной полосы выкатился авиалайнер. На Челябинскую область надвигаются ледяные дожди

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 4 декабря выступило с экстренным сообщением. Водителей предупредили об ухудшении погодных условий.

«Ночью и днем 5 декабря в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на дорогах сильная гололедица. Просим водителей быть особо внимательными и осторожными», — говорится в сообщении министерства.

Ледяной дождь, прошедший в Челябинской области 1 декабря, спровоцировал транспортный коллапс на дорогах. Из-за гололедных явлений утром были задержаны автобусные рейсы в нескольких районах региона. В аэропорту Челябинска ночью за пределы взлетной полосы выкатился авиалайнер.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 4 декабря выступило с экстренным сообщением. Водителей предупредили об ухудшении погодных условий. «Ночью и днем 5 декабря в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на дорогах сильная гололедица. Просим водителей быть особо внимательными и осторожными», — говорится в сообщении министерства. Ледяной дождь, прошедший в Челябинской области 1 декабря, спровоцировал транспортный коллапс на дорогах. Из-за гололедных явлений утром были задержаны автобусные рейсы в нескольких районах региона. В аэропорту Челябинска ночью за пределы взлетной полосы выкатился авиалайнер. На Челябинскую область надвигаются ледяные дожди Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 4 декабря выступило с экстренным сообщением. Водителей предупредили об ухудшении погодных условий. «Ночью и днем 5 декабря в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на дорогах сильная гололедица. Просим водителей быть особо внимательными и осторожными», — говорится в сообщении министерства. Ледяной дождь, прошедший в Челябинской области 1 декабря, спровоцировал транспортный коллапс на дорогах. Из-за гололедных явлений утром были задержаны автобусные рейсы в нескольких районах региона. В аэропорту Челябинска ночью за пределы взлетной полосы выкатился авиалайнер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...