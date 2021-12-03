Непогода накроет Челябинскую область в эти выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 4 декабря выступило с экстренным сообщением. Водителей предупредили об ухудшении погодных условий.

«Ночью и днем 5 декабря в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на дорогах сильная гололедица. Просим водителей быть особо внимательными и осторожными», — говорится в сообщении министерства.

Ледяной дождь, прошедший в Челябинской области 1 декабря, спровоцировал транспортный коллапс на дорогах. Из-за гололедных явлений утром были задержаны автобусные рейсы в нескольких районах региона. В аэропорту Челябинска ночью за пределы взлетной полосы выкатился авиалайнер. На Челябинскую область надвигаются ледяные дожди

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 4 декабря выступило с экстренным сообщением. Водителей предупредили об ухудшении погодных условий.

«Ночью и днем 5 декабря в горных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, на дорогах сильная гололедица. Просим водителей быть особо внимательными и осторожными», — говорится в сообщении министерства.

Ледяной дождь, прошедший в Челябинской области 1 декабря, спровоцировал транспортный коллапс на дорогах. Из-за гололедных явлений утром были задержаны автобусные рейсы в нескольких районах региона. В аэропорту Челябинска ночью за пределы взлетной полосы выкатился авиалайнер.