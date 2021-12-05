На мосту ЖБИ завершают работы по благоустройству асфальтового покрытия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После жалоб курганцев на многочисленные аварии у моста ЖБИ из-за бордюра, отделяющего парковку, на аварийном участке появился знак «Движение пешеходов запрещено». Об этом сообщают водители в курганских пабликах во «ВКонтакте».

«При въезде на мост ЖБИ поставили знак „Пешеходам проход запрещен“, наверное, чтобы пока временно обозначить бордюры… Или знак просто случайно упал с грузовика и должен был стоять в другом месте?» — пишет анонимный автор под фотографией знака, размещенной в группе «Дорога в будущее45» во «ВКонтакте».

В пресс-службе администрации Кургана сообщили, что на путепроводе по проспекту Машиностроителей — мосту ЖБИ — ведутся плановые работы по завершению благоустройства асфальтобетонного покрытия. «Подрядчик планирует закончить их в оперативном порядке», — отметили в мэрии.

Ранее курганцы жаловались на многочисленные аварии после открытия капитально отремонтированного моста ЖБИ. Водители в темное время суток не заметили бордюр на правой полосе дороги, отгородивший новую парковку. По данным ГИБДД, за один день было зафиксировано два ДТП, связанных с наездом на бортовой камень на путепроводе. Госавтоинспекция направила в адрес мэрии информацию о выявленных недостатках после ввода в эксплуатацию моста ЖБИ, в том числе об отсутствии необходимых дорожных знаков. В мэрии ответили, что будет проведен мониторинг организации дорожного движения на данном участке, при необходимости будут установлены знаки. Мост ЖБИ открыли в Кургане 25 ноября. Присутствовавший на церемонии губернатор Вадим Шумков заявил об окончании «деградации и депрессии» в Кургане.

Рядом с бордюром, который стал причиной нескольких аварий, появился знак «Движение пешеходов запрещено» фото: Ирина Третьякова, группа «Дорога в будущее45», соцсеть «ВКонтакте»