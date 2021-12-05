Силовики ХМАО нагрянули в школу после конфликта между учениками

06 декабря 2021 в 12:16 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Нефтеюганские следователи начали проверку школу, в которой ученик воткнул ключ от квартиры в глаз однокласснику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по ХМАО. «По предварительным данным, к одному из учеников третьего класса длительное время применяет физическую силу одноклассник, который проявляет агрессию по отношению и к другим ученикам, а также преподавателям. В очередной раз обидчик нанес школьнику удар ключом в область глаза. Несмотря на агрессивное поведение и неоднократные жалобы от родителей руководством школы не принимаются меры к пресечению опасного поведения учащегося», — говорится в сообщении следственного комитета ХМАО. Силовики планируют выяснить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, планируется дать оценку действий руководства школы по реагированию на прошлые жалобы родителей. А также организации пропускного режима в учебном заведении. Ранее URA.RU сообщало о произошедшем инциденте в нефтеюганской школе. По сообщению городской администрации, угрозы потери зрения у пострадавшего ученика нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Нефтеюганские следователи начали проверку школу, в которой ученик воткнул ключ от квартиры в глаз однокласснику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по ХМАО. «По предварительным данным, к одному из учеников третьего класса длительное время применяет физическую силу одноклассник, который проявляет агрессию по отношению и к другим ученикам, а также преподавателям. В очередной раз обидчик нанес школьнику удар ключом в область глаза. Несмотря на агрессивное поведение и неоднократные жалобы от родителей руководством школы не принимаются меры к пресечению опасного поведения учащегося», — говорится в сообщении следственного комитета ХМАО. Силовики планируют выяснить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, планируется дать оценку действий руководства школы по реагированию на прошлые жалобы родителей. А также организации пропускного режима в учебном заведении. Ранее URA.RU сообщало о произошедшем инциденте в нефтеюганской школе. По сообщению городской администрации, угрозы потери зрения у пострадавшего ученика нет.