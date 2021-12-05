05 декабря 2021
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02 декабря 2021

Силовики ХМАО нагрянули в школу после конфликта между учениками

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото с места событий - стрельбы в школе № 15. Шадринск, следственный комитет россии
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи Фото:

Нефтеюганские следователи начали проверку школу, в которой ученик воткнул ключ от квартиры в глаз однокласснику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по ХМАО.

«По предварительным данным, к одному из учеников третьего класса длительное время применяет физическую силу одноклассник, который проявляет агрессию по отношению и к другим ученикам, а также преподавателям. В очередной раз обидчик нанес школьнику удар ключом в область глаза. Несмотря на агрессивное поведение и неоднократные жалобы от родителей руководством школы не принимаются меры к пресечению опасного поведения учащегося», — говорится в сообщении следственного комитета ХМАО.

Силовики планируют выяснить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, планируется дать оценку действий руководства школы по реагированию на прошлые жалобы родителей. А также организации пропускного режима в учебном заведении.

Ранее URA.RU сообщало о произошедшем инциденте в нефтеюганской школе. По сообщению городской администрации, угрозы потери зрения у пострадавшего ученика нет.

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Нефтеюганские следователи начали проверку школу, в которой ученик воткнул ключ от квартиры в глаз однокласснику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК по ХМАО. «По предварительным данным, к одному из учеников третьего класса длительное время применяет физическую силу одноклассник, который проявляет агрессию по отношению и к другим ученикам, а также преподавателям. В очередной раз обидчик нанес школьнику удар ключом в область глаза. Несмотря на агрессивное поведение и неоднократные жалобы от родителей руководством школы не принимаются меры к пресечению опасного поведения учащегося», — говорится в сообщении следственного комитета ХМАО. Силовики планируют выяснить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, планируется дать оценку действий руководства школы по реагированию на прошлые жалобы родителей. А также организации пропускного режима в учебном заведении. Ранее URA.RU сообщало о произошедшем инциденте в нефтеюганской школе. По сообщению городской администрации, угрозы потери зрения у пострадавшего ученика нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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