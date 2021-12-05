Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что его общение с врачами иногда проходит в жестком формате. Об этом он сообщил 6 декабря во время торжественной передачи автомобилей медучреждениям, передает корреспондент URA.RU.
«Мы практически каждую неделю с вами, я имею в виду главных врачей, несколько раз встречаемся, говорим. Где-то очно, где-то через ВКС (видео-конференц-связь — прим. URA.RU). И, бывает, разговор принимает и жесткий характер, потому что условия такие. И в Курганской области, и в стране сейчас все очень непросто с медициной», — объяснил Шумков.
Он попросил медиков «максимально ответственно» относиться к своей работе. Шумков добавил, что на мероприятии медучреждениям передали 23 автомобиля.
В июне медикам Курганской области передали 25 новых машин неотложной помощи. До декабря в 2021 году регион получил 78 таких автомобилей.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что его общение с врачами иногда проходит в жестком формате. Об этом он сообщил 6 декабря во время торжественной передачи автомобилей медучреждениям, передает корреспондент URA.RU. «Мы практически каждую неделю с вами, я имею в виду главных врачей, несколько раз встречаемся, говорим. Где-то очно, где-то через ВКС (видео-конференц-связь — прим. URA.RU). И, бывает, разговор принимает и жесткий характер, потому что условия такие. И в Курганской области, и в стране сейчас все очень непросто с медициной», — объяснил Шумков. Он попросил медиков «максимально ответственно» относиться к своей работе. Шумков добавил, что на мероприятии медучреждениям передали 23 автомобиля. В июне медикам Курганской области передали 25 новых машин неотложной помощи. До декабря в 2021 году регион получил 78 таких автомобилей.