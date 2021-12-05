05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Губернатор Шумков рассказал о жестком формате общения с врачами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение машин скорой медицинской помощи. Курган
По словам губернатора Вадима Шумкова, жесткий формат разговоров связан с условиями в регионе и стране Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что его общение с врачами иногда проходит в жестком формате. Об этом он сообщил 6 декабря во время торжественной передачи автомобилей медучреждениям, передает корреспондент URA.RU.

«Мы практически каждую неделю с вами, я имею в виду главных врачей, несколько раз встречаемся, говорим. Где-то очно, где-то через ВКС (видео-конференц-связь — прим. URA.RU). И, бывает, разговор принимает и жесткий характер, потому что условия такие. И в Курганской области, и в стране сейчас все очень непросто с медициной», — объяснил Шумков.

Он попросил медиков «максимально ответственно» относиться к своей работе. Шумков добавил, что на мероприятии медучреждениям передали 23 автомобиля.

В июне медикам Курганской области передали 25 новых машин неотложной помощи. До декабря в 2021 году регион получил 78 таких автомобилей.

Вручение машин скорой медицинской помощи. Курган
Новые машины вручили 6 декабря
Фото:
Вручение машин скорой медицинской помощи. Курган
Ключи от машин вручили главным врачам медучреждений
Фото:
Вручение машин скорой медицинской помощи. Курган
На мероприятии присутствовали руководители медучреждений, губернатор Вадим Шумков и руководитель областного депздрава Алексей Сигидаев
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что его общение с врачами иногда проходит в жестком формате. Об этом он сообщил 6 декабря во время торжественной передачи автомобилей медучреждениям, передает корреспондент URA.RU. «Мы практически каждую неделю с вами, я имею в виду главных врачей, несколько раз встречаемся, говорим. Где-то очно, где-то через ВКС (видео-конференц-связь — прим. URA.RU). И, бывает, разговор принимает и жесткий характер, потому что условия такие. И в Курганской области, и в стране сейчас все очень непросто с медициной», — объяснил Шумков. Он попросил медиков «максимально ответственно» относиться к своей работе. Шумков добавил, что на мероприятии медучреждениям передали 23 автомобиля. В июне медикам Курганской области передали 25 новых машин неотложной помощи. До декабря в 2021 году регион получил 78 таких автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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