Медикам передали 25 новых машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медикам Курганской области передали 25 новых машин неотложной помощи. Вручение прошло 25 июня на территории областного центра медицины катастроф, передает корреспондент URA.RU.

«Это очередная партия — 25 удлиненных автомобилей „Нива“, и сейчас мы ждем более 20 „Соболей“», — рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он отметил, что ранее в регион поступило 29 машин LADA Largus. Губернатор добавил, что в следующем году поставка машин неотложной помощи будет продолжена.

По словам Шумкова, всего в 2021 году регион получит 78 автомобилей неотложной помощи. «Если хотя бы каждая из этих машинок спасет чью-то жизнь, значим мы все это с вами сделали не зря», — отметил глава региона. Также он попросил медиков использовать машины максимально по назначению.

Ранее стало известно, что в Кургане построят новый лечебно-диагностический комплекс. В 2021 году в регионе планируется отремонтировать около 50 медицинских объектов.

На вручении курганским медикам передали ключи от машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ключи от машин вручали губернатор Вадим Шумков вместе с замгубернатора Ларисой Кокориной и и. о. областного депздарава Еленой Островских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU