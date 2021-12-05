В муниципалитетах ХМАО отменили локдаун

В четырех муниципалитетах ХМАО отменили режим обязательной самоизоляции Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе сняли режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей. Эту информацию подтвердили URA.RU в муниципалитетах.

«По постановлению губернатор ХМАО Натальи Комаровой ограничения действовали с 22 ноября до 5 декабря включительно. На данный момент постановлений для продления срока ограничений издано не было. Могу сказать, что после введения этих мер, в муниципалитете фиксируется устойчивое снижение новых случаев заражения коронавирусной инфекцией», — рассказал глава Кондинского района Андрей Мухин.

В администрациях Нефтеюганска, Нягани и Урая также подтвердили информацию о снятии ограничений для невакцинированных жителей, а также о снижении заражений коронавирусом. В пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО не ответили на звонки корреспондента агентства.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО стал первым регионом в России, где ввел обязательную самоизоляцию для непривитых. Не вакцинированные жители четырех муниципалитетов должны были оставлять заявку в системе «Цифровое уведомление» для того, чтобы выйти из дома.