05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

В муниципалитетах ХМАО отменили локдаун

© Служба новостей «URA.RU»
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В четырех муниципалитетах ХМАО отменили режим обязательной самоизоляции Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе сняли режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей. Эту информацию подтвердили URA.RU в муниципалитетах.

«По постановлению губернатор ХМАО Натальи Комаровой ограничения действовали с 22 ноября до 5 декабря включительно. На данный момент постановлений для продления срока ограничений издано не было. Могу сказать, что после введения этих мер, в муниципалитете фиксируется устойчивое снижение новых случаев заражения коронавирусной инфекцией», — рассказал глава Кондинского района Андрей Мухин.

В администрациях Нефтеюганска, Нягани и Урая также подтвердили информацию о снятии ограничений для невакцинированных жителей, а также о снижении заражений коронавирусом. В пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО не ответили на звонки корреспондента агентства.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО стал первым регионом в России, где ввел обязательную самоизоляцию для непривитых. Не вакцинированные жители четырех муниципалитетов должны были оставлять заявку в системе «Цифровое уведомление» для того, чтобы выйти из дома.

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В Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе сняли режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей. Эту информацию подтвердили URA.RU в муниципалитетах. «По постановлению губернатор ХМАО Натальи Комаровой ограничения действовали с 22 ноября до 5 декабря включительно. На данный момент постановлений для продления срока ограничений издано не было. Могу сказать, что после введения этих мер, в муниципалитете фиксируется устойчивое снижение новых случаев заражения коронавирусной инфекцией», — рассказал глава Кондинского района Андрей Мухин. В администрациях Нефтеюганска, Нягани и Урая также подтвердили информацию о снятии ограничений для невакцинированных жителей, а также о снижении заражений коронавирусом. В пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО не ответили на звонки корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало, что ХМАО стал первым регионом в России, где ввел обязательную самоизоляцию для непривитых. Не вакцинированные жители четырех муниципалитетов должны были оставлять заявку в системе «Цифровое уведомление» для того, чтобы выйти из дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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