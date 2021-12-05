Курганский сирота отсудил у мэрии моральный вред

Суд взыскал в пользу сироты 1000 рублей, а также судебные издержки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сирота, незаконно привлеченный к штрафу за отсутствие паспорта, отсудил у мэрии Шадринска и правительства Курганской области компенсацию морального вреда. Об этом URA.RU рассказал шадринский правозащитник Александр Андрюков.

«Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда сироте, которого комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) незаконно оштрафовала за отсутствие при нем паспорта. Нам удалось доказать, что студент-сирота испытал страх, что не сможет заплатить штрафы по 15 тысяч рублей. Взыскана компенсация морального вреда — одна тысяча рублей (мы просили 5 тысяч рублей), и судебные издержки в сумме более 6 тысяч рублей», — рассказал Александр Андрюков.

Ответчиками по делу были администрация города Шадринска и правительство Курганской области. По словам правозащитника, в судебной практике крайне мало исков к КДН о взыскании морального вреда за незаконные штрафы, а в Курганской области это прецедент.

Ранее URA.RU писало, что курганского сироту дважды оштрафовали за отсутствие паспорта. 17-летний юноша пошел из общежития учебного заведения в кафе без паспорта. Сотрудники полиции посчитали, что это нарушает режим повышенной готовности. Шадринский суд отменил штрафы курганскому сироте.