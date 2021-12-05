05 декабря 2021
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03 декабря 2021

Курганский сирота отсудил у мэрии моральный вред

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , банкнота, тысяча рублей, деньги, купюра, тысячная купюра
Суд взыскал в пользу сироты 1000 рублей, а также судебные издержки Фото:

Сирота, незаконно привлеченный к штрафу за отсутствие паспорта, отсудил у мэрии Шадринска и правительства Курганской области компенсацию морального вреда. Об этом URA.RU рассказал шадринский правозащитник Александр Андрюков.

«Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда сироте, которого комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) незаконно оштрафовала за отсутствие при нем паспорта. Нам удалось доказать, что студент-сирота испытал страх, что не сможет заплатить штрафы по 15 тысяч рублей. Взыскана компенсация морального вреда — одна тысяча рублей (мы просили 5 тысяч рублей), и судебные издержки в сумме более 6 тысяч рублей», — рассказал Александр Андрюков.

Ответчиками по делу были администрация города Шадринска и правительство Курганской области. По словам правозащитника, в судебной практике крайне мало исков к КДН о взыскании морального вреда за незаконные штрафы, а в Курганской области это прецедент.

Ранее URA.RU писало, что курганского сироту дважды оштрафовали за отсутствие паспорта. 17-летний юноша пошел из общежития учебного заведения в кафе без паспорта. Сотрудники полиции посчитали, что это нарушает режим повышенной готовности. Шадринский суд отменил штрафы курганскому сироте.

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Сирота, незаконно привлеченный к штрафу за отсутствие паспорта, отсудил у мэрии Шадринска и правительства Курганской области компенсацию морального вреда. Об этом URA.RU рассказал шадринский правозащитник Александр Андрюков. «Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда сироте, которого комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) незаконно оштрафовала за отсутствие при нем паспорта. Нам удалось доказать, что студент-сирота испытал страх, что не сможет заплатить штрафы по 15 тысяч рублей. Взыскана компенсация морального вреда — одна тысяча рублей (мы просили 5 тысяч рублей), и судебные издержки в сумме более 6 тысяч рублей», — рассказал Александр Андрюков. Ответчиками по делу были администрация города Шадринска и правительство Курганской области. По словам правозащитника, в судебной практике крайне мало исков к КДН о взыскании морального вреда за незаконные штрафы, а в Курганской области это прецедент. Ранее URA.RU писало, что курганского сироту дважды оштрафовали за отсутствие паспорта. 17-летний юноша пошел из общежития учебного заведения в кафе без паспорта. Сотрудники полиции посчитали, что это нарушает режим повышенной готовности. Шадринский суд отменил штрафы курганскому сироте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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