«Газпром» закупает сигареты на полмиллиарда рублей. Детали контракта

06 декабря 2021 в 13:50 Размер текста - 17 +

Продукция необходима для нужд семи филиалов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU ООО «Газпром питание» (подразделение ПАО «Газпром») объявило тендер на поставку табачных изделий для нужд семи филиалов. На сигареты компания готова потратить 470 млн рублей. Аукцион был опубликован 1 декабря на сайте госзакупок. «В течение срока действия договора Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар (табачная продукция), соответствующий характеристикам и свойствам, описанным в прейскуранте, отдельными партиями, в количестве, сроки и по цене, согласованной сторонами в спецификации, по адресам, указанным в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель обязуется обеспечивать приемку товара по количеству и качеству и оплату в соответствии с условиями договора», — говорится в проекте договора поставки. В закупке указано, что сигареты необходимы для нужд Казанского (Татарстан), Надымского (ЯНАО), Сургутского (ХМАО-Югра), Томского (Томская область), Чайковского (Москва), Ухтинского (Республика Коми), Ямальского (ЯНАО) управлений по организации общественного питания. В общей сложности планируется получить от поставщика больше 58 тысяч пачек сигарет разной стоимости. Стартовая цена контракта — 470 млн рублей. Итоги тендера будут известны 15 декабря. На данный момент это самый дорогостоящий контракт данного подразделения «Газпрома». Получить оперативный комментарий в пресс-службе компании не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. «Газпром питание» специализируется на производстве, продаже еды и напитков. Компания создана в 1998 году. На данный момент у нее открыто более ста филиалов по всей стране. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ООО «Газпром питание» (подразделение ПАО «Газпром») объявило тендер на поставку табачных изделий для нужд семи филиалов. На сигареты компания готова потратить 470 млн рублей. Аукцион был опубликован 1 декабря на сайте госзакупок. «В течение срока действия договора Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар (табачная продукция), соответствующий характеристикам и свойствам, описанным в прейскуранте, отдельными партиями, в количестве, сроки и по цене, согласованной сторонами в спецификации, по адресам, указанным в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель обязуется обеспечивать приемку товара по количеству и качеству и оплату в соответствии с условиями договора», — говорится в проекте договора поставки. В закупке указано, что сигареты необходимы для нужд Казанского (Татарстан), Надымского (ЯНАО), Сургутского (ХМАО-Югра), Томского (Томская область), Чайковского (Москва), Ухтинского (Республика Коми), Ямальского (ЯНАО) управлений по организации общественного питания. В общей сложности планируется получить от поставщика больше 58 тысяч пачек сигарет разной стоимости. Стартовая цена контракта — 470 млн рублей. Итоги тендера будут известны 15 декабря. На данный момент это самый дорогостоящий контракт данного подразделения «Газпрома». Получить оперативный комментарий в пресс-службе компании не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. «Газпром питание» специализируется на производстве, продаже еды и напитков. Компания создана в 1998 году. На данный момент у нее открыто более ста филиалов по всей стране.