ООО «Газпром питание» (подразделение ПАО «Газпром») объявило тендер на поставку табачных изделий для нужд семи филиалов. На сигареты компания готова потратить 470 млн рублей. Аукцион был опубликован 1 декабря на сайте госзакупок.
«В течение срока действия договора Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар (табачная продукция), соответствующий характеристикам и свойствам, описанным в прейскуранте, отдельными партиями, в количестве, сроки и по цене, согласованной сторонами в спецификации, по адресам, указанным в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель обязуется обеспечивать приемку товара по количеству и качеству и оплату в соответствии с условиями договора», — говорится в проекте договора поставки.
В закупке указано, что сигареты необходимы для нужд Казанского (Татарстан), Надымского (ЯНАО), Сургутского (ХМАО-Югра), Томского (Томская область), Чайковского (Москва), Ухтинского (Республика Коми), Ямальского (ЯНАО) управлений по организации общественного питания. В общей сложности планируется получить от поставщика больше 58 тысяч пачек сигарет разной стоимости. Стартовая цена контракта — 470 млн рублей. Итоги тендера будут известны 15 декабря. На данный момент это самый дорогостоящий контракт данного подразделения «Газпрома».
Получить оперативный комментарий в пресс-службе компании не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.
«Газпром питание» специализируется на производстве, продаже еды и напитков. Компания создана в 1998 году. На данный момент у нее открыто более ста филиалов по всей стране.
ООО «Газпром питание» (подразделение ПАО «Газпром») объявило тендер на поставку табачных изделий для нужд семи филиалов. На сигареты компания готова потратить 470 млн рублей. Аукцион был опубликован 1 декабря на сайте госзакупок. «В течение срока действия договора Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар (табачная продукция), соответствующий характеристикам и свойствам, описанным в прейскуранте, отдельными партиями, в количестве, сроки и по цене, согласованной сторонами в спецификации, по адресам, указанным в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель обязуется обеспечивать приемку товара по количеству и качеству и оплату в соответствии с условиями договора», — говорится в проекте договора поставки. В закупке указано, что сигареты необходимы для нужд Казанского (Татарстан), Надымского (ЯНАО), Сургутского (ХМАО-Югра), Томского (Томская область), Чайковского (Москва), Ухтинского (Республика Коми), Ямальского (ЯНАО) управлений по организации общественного питания. В общей сложности планируется получить от поставщика больше 58 тысяч пачек сигарет разной стоимости. Стартовая цена контракта — 470 млн рублей. Итоги тендера будут известны 15 декабря. На данный момент это самый дорогостоящий контракт данного подразделения «Газпрома». Получить оперативный комментарий в пресс-службе компании не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. «Газпром питание» специализируется на производстве, продаже еды и напитков. Компания создана в 1998 году. На данный момент у нее открыто более ста филиалов по всей стране.