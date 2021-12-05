Курганцев предупредили о 25-градусных морозах

В Курганской области может похолодать до -25 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 8 декабря может похолодать до -25 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 08.12.2021 ночь: -15,-20 градусов, местами до -25 градусов», — указано в сообщении.

Синоптики отметили, что 7 декабря ночью может похолодать до -23 градусов, а 9 декабря температура воздуха будет выше -20 градусов. Дневная температура в ближайшие три дня может опуститься до -16 градусов.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщил, что среднесезонная температура воздуха в Кургане будет выше нормы на 2,5 градуса. По его данным, вероятность теплого сценария составляет 80%.