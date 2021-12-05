05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

Курганцев предупредили о 25-градусных морозах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , холод, зима, мороз
В Курганской области может похолодать до -25 градусов Фото:

В Курганской области 8 декабря может похолодать до -25 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 08.12.2021 ночь: -15,-20 градусов, местами до -25 градусов», — указано в сообщении.

Синоптики отметили, что 7 декабря ночью может похолодать до -23 градусов, а 9 декабря температура воздуха будет выше -20 градусов. Дневная температура в ближайшие три дня может опуститься до -16 градусов.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщил, что среднесезонная температура воздуха в Кургане будет выше нормы на 2,5 градуса. По его данным, вероятность теплого сценария составляет 80%.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской области 8 декабря может похолодать до -25 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 08.12.2021 ночь: -15,-20 градусов, местами до -25 градусов», — указано в сообщении. Синоптики отметили, что 7 декабря ночью может похолодать до -23 градусов, а 9 декабря температура воздуха будет выше -20 градусов. Дневная температура в ближайшие три дня может опуститься до -16 градусов. Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщил, что среднесезонная температура воздуха в Кургане будет выше нормы на 2,5 градуса. По его данным, вероятность теплого сценария составляет 80%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...